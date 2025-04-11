Сильный ветер нарушил паромное сообщение

Об этом BNS сообщил оператор линии, предприятие TS Laevad, отметив, что из-за сильного ветра в пятницу отменены отправления парома Regula на маршруте Виртсу-Куйвасту с 10:35 и 12:00 из Виртсу и с 11:15 и 12:45 из Куйвасту.

Паром Tõll продолжит работу по расписанию и билеты, приобретенные на рейсы Regula, действительны как билеты общей очереди на рейсы Tõll.

Новую информацию о движении паромов в пятницу в течение дня оператор сообщит в 12:15 на сайте praamid.ee и в Facebook.

Паром Regula заменяет на маршруте к острову Сааремаа паром Piret, который до следующей недели находится в доке на судоремонтном заводе BLRT в Таллинне.