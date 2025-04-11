Госcуд рассмотрит дело о сдаче в аренду устройства для самоубийства

Обвиняемый, по версии следствия, сдавал в аренду устройство людям, желающим покончить с собой. С помощью этого устройства можно было совершить самоубийство. Суды низших инстанций (уездный и окружной суды) посчитали, что таким образом обвиняемый предоставлял медицинские услуги без необходимой лицензии.

Адвокаты считают, что обвиняемый не оказывал медицинские услуги, а потому лицензия ему была не нужна. По их мнению, пособничество самоубийству не запрещено законом.