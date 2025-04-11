Новое наступление России в Украине: когда и где оно начнется

В такой ситуации военный аналитик считает возможными целями российского наступления в Сумской области несколько объектов, важных для удержания «буферной зоны».

Это высоты между селами Юнаковка и Храповщина, лесной массив к северо-востоку от Сум, простирающийся от Радьковки до Могрицы, и побережье реки Псел в приграничье.

Что касается резервов, то украинские власти говорят о планах военного руководства России в этом году создать 15 дивизий и нарастить группировку еще на 140-150 тысяч человек. Проблем с привлечением личного состава у россиян на данный момент нет, отмечает замглавы Офиса президента Украины Палиса.

На сегодняшний день в Украине уже находится 623 тысячи российских военных, говорит главком Сырский.

Что будет делать Украина?

Собеседник в руководстве ВСУ говорит, что страна вынуждена «действовать аналогично», то есть набирать людей и усиливать военные подразделения.

Владимир Путин. Фото: EPA

По его мнению, заявления Кремля о готовности к перемирию - манипуляция, чтобы скрыть подготовку к наступлению.

Отчасти это подтверждают и слова Владимира Путина. Несмотря на предварительные заявления о готовности к «мирному урегулированию» в Украине, 27 марта он публично заявил о перспективе «добить» противника.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил "мы их дожмем", есть основания полагать, что мы их добьем», - заявил тогда Путин.