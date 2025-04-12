«Еще посмел повысить на меня голос!»: попытка добраться с детьми до школы на такси закончилась конфликтом

Жительница Таллинна Мария оказалась вовлечена в конфликтную ситуацию, когда попыталась вызвать такси, чтобы добраться с тремя детьми до школы: водитель Bolt отказался вести семейство и в грубой форме обвинил клиента в потере заработка.
В начале апреля живущая в столичном районе Пыхья-Таллинн Мария собиралась отвезти своих детей в школу. По какой-то причине ее личная машина никак не хотела заводиться, поэтому она в срочном порядке вызвала через приложение Bolt такси. Но она и предположить не могла, чем это все закончится.