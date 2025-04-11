Руководители отелей: будущее туризма в Эстонии зависит от геополитики

Восстановление туристического сектора Эстонии после пандемии COVID-19 проходит сложно. Хотя, согласно данным Департамента статистики, наблюдается некоторое улучшение, эксперты отрасли считают, что делать выводы на основе данных за один месяц - преждевременно и может ввести в заблуждение.
«Данные статистики сравнивают февраль 2019 года и февраль 2025 года - речь идет всего об одном календарном месяце. На основе такого короткого периода нельзя делать серьезных выводов, и говорить о восстановлении туризма пока слишком рано», - отметила член правления Tallink Hotels Аве Сварц.