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Руководители отелей: будущее туризма в Эстонии зависит от геополитики

Перевод: Каролина Вертяева
Отель Tallink в Таллинне.
Отель Tallink в Таллинне. Фото: Svetlana Aleksejeva / Postimees

Восстановление туристического сектора Эстонии после пандемии COVID-19 проходит сложно. Хотя, согласно данным Департамента статистики, наблюдается некоторое улучшение, эксперты отрасли считают, что делать выводы на основе данных за один месяц - преждевременно и может ввести в заблуждение.

«Данные статистики сравнивают февраль 2019 года и февраль 2025 года - речь идет всего об одном календарном месяце. На основе такого короткого периода нельзя делать серьезных выводов, и говорить о восстановлении туризма пока слишком рано», - отметила член правления Tallink Hotels Аве Сварц.

По ее словам, даже если количество посетителей постепенно приближается к уровню прошлых лет, ценовая политика в гостиничном бизнесе почти не изменилась или выросла совсем незначительно. Это отражает реальную рыночную ситуацию: геополитическая нестабильность в регионе и низкая потребительская уверенность не позволяют поднимать цены до справедливого уровня, несмотря на рост издержек.

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