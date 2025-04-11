Руководители отелей: будущее туризма в Эстонии зависит от геополитики

«Данные статистики сравнивают февраль 2019 года и февраль 2025 года - речь идет всего об одном календарном месяце. На основе такого короткого периода нельзя делать серьезных выводов, и говорить о восстановлении туризма пока слишком рано», - отметила член правления Tallink Hotels Аве Сварц.

По ее словам, даже если количество посетителей постепенно приближается к уровню прошлых лет, ценовая политика в гостиничном бизнесе почти не изменилась или выросла совсем незначительно. Это отражает реальную рыночную ситуацию: геополитическая нестабильность в регионе и низкая потребительская уверенность не позволяют поднимать цены до справедливого уровня, несмотря на рост издержек.