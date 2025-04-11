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Проверка готовности к нештатным ситуациям: в Вирумаа пройдут государственные учения

Пресс-конференция в Нарве.
Пресс-конференция в Нарве. Фото: Диана Харламова

С 28 апреля по 2 мая в Вирумаа пройдут кризисные учения KILP, нацеленные на то, чтобы проверить готовность государства к непредвиденным ситуациям. В Нарве прошла пресс-конференция, в которой представители Полиции и погранохраны разъяснили, как будет происходить процесс и почему жителям не стоит переживать. 

С 28 апреля по 2 мая в Вирумаа состоятся совместные тренировки Идаской префектуры и Кайтселийта KILP. Главные события запланированы вдали от крупных городов и поселков, однако жителям региона могут быть причинены некоторые неудобства.

Согласно сценарию учений, состоится эвакуация жителей из Нарвы и Силламяэ. Роли жителей исполнят 200 срочных военнослужащих в штатском. Также будут задействованы местные самоуправления. Всего в учениях примет участие около 1200 человек из Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Кайтселийта.

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