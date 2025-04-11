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Turu-uuringud: поддержка «Отечества» резко снизилась

Редактор: rus.postimees.ee
Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Sander Ilvest

По данным социологической службы Turu-uuringud, в марте поддержка «Отечества» составляла 29%, а в апреле, согласно опросу той же фирмы, она снизилась до 20%, сообщает Rus.ERR.

Поддержка «Отечества» теперь почти на одном уровне с поддержкой Партии реформ и EKRE – у обеих партий по 19%. На четвертом месте в опросе Turu-uuringud находится Центристская партия с 16%.

Поддержка Социал-демократической партии (СДП) в апрельском опросе составила 9%, такой же показатель у Партии правых.

Партия «Ээсти 200» набрала 3%, а «Зеленые» – 2%.

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