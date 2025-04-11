POSTIMEES В УКРАИНЕ Мобилизацию невозможно наладить без реформ в украинской армии

Пример из жизни. В начале апреля Postimees посетил подразделение на передовой на востоке Украины; среди прочего мы хотели поговорить с легкоранеными солдатами, находящимися в прифронтовом госпитале этого подразделения.

Вместе с молодым командиром, ответственным за этот небольшой госпиталь, мы зашли в палату, где находились шесть раненых и контуженных бойцов. Командир требовательным голосом спросил, кто хочет поговорить с эстонским журналистом. Никто не захотел. Лица раненых были мрачными и изможденными. Война уже выжала из них все соки. Я прекрасно их понимал.

Я тихо сказал командиру, что если бойцы не хотят говорить, не стоит настаивать. Но он уже повысил голос: «Эстония ведь помогает нам! А если не хотите - я вас накажу!»

Он снова задал тот же вопрос: кто готов поговорить с журналистом?

Ответа не последовало.

«Сами виноваты», - сказал он и развернулся.

В коридоре командир подозвал начальника госпиталя и велел вечером отправить всех шестерых бойцов убирать территорию. Это было не из-за необходимости. Просто командир хотел продемонстрировать свою власть.

Мне было неловко перед этими мужчинами. Я попросил его этого не делать.

Двери палат госпиталя, где с нами отказались говорить. Очень надеюсь, что раненые и больные солдаты не понесли за это наказания./p> Фото: Мартин Педая

Простые решения не сработали