POSTIMEES В УКРАИНЕ Мобилизацию невозможно наладить без реформ в украинской армии

Мобилизация в Украине не станет эффективной, пока Вооруженные силы не откажутся от советского менталитета. Парадокс: народ считает армию самым надежным институтом в стране, но мужчины боятся туда идти.
Пример из жизни. В начале апреля Postimees посетил подразделение на передовой на востоке Украины; среди прочего мы хотели поговорить с легкоранеными солдатами, находящимися в прифронтовом госпитале этого подразделения.
Вместе с молодым командиром, ответственным за этот небольшой госпиталь, мы зашли в палату, где находились шесть раненых и контуженных бойцов. Командир требовательным голосом спросил, кто хочет поговорить с эстонским журналистом. Никто не захотел. Лица раненых были мрачными и изможденными. Война уже выжала из них все соки. Я прекрасно их понимал.
Я тихо сказал командиру, что если бойцы не хотят говорить, не стоит настаивать. Но он уже повысил голос: «Эстония ведь помогает нам! А если не хотите - я вас накажу!»
Он снова задал тот же вопрос: кто готов поговорить с журналистом?
Ответа не последовало.
«Сами виноваты», - сказал он и развернулся.
В коридоре командир подозвал начальника госпиталя и велел вечером отправить всех шестерых бойцов убирать территорию. Это было не из-за необходимости. Просто командир хотел продемонстрировать свою власть.
Мне было неловко перед этими мужчинами. Я попросил его этого не делать.
Простые решения не сработали
Это показательный пример того, как даже молодой человек с современным мышлением, не имевший раньше никакого отношения к армии, за годы войны перенял в украинской армии советский менталитет - убеждение, что офицер может делать с солдатами все, что угодно. Такие, как он, ставшие офицерами уже во время войны, не смогли изменить армию. Наоборот - армия изменила их. И изменила в худшую сторону.
«Больше всего в армии меня пугает именно этот совок, - сказал Postimees 31-летний программист Дмитрий. - Несмотря на все обещания, армия на самом деле почти не изменилась. Теперь это понимают уже все».
Три месяца назад Дмитрий получил повестку, с тех пор он скрывается и почти не выходит из дома. По его словам, он не уклоняется от армии из принципа - просто не хочет идти в пехоту на передовую. Он хотел бы служить по своей специальности: работать программистом, заниматься компьютерами, даже в армии.
Но он убежден, что если его мобилизуют, никого не заинтересуют его навыки и его просто без раздумий отправят в пехоту. И это несмотря на обещания военного командования учитывать пожелания мобилизованных.
«В нормальной армии каждый должен приносить максимальную пользу, используя свои навыки, - рассуждает Дмитрий, который всю карьеру проработал госслужащим. - Какой толк от меня в пехоте? Государство потратит кучу денег на мою подготовку - а потом прилетит первая пуля или дрон, и на этом все закончится. По-моему, это чистейший совок. В нашей армии ничего не изменилось».
31-летний майор Юрий Гаврилишин, отвечающий за набор новобранцев в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины «Азов», считает, что мобилизация в стране провалилась из-за того, что армия не сумела выстроить диалог с обществом.
«В армии по-прежнему сохраняются элементы старой системы, а к отдельным командирам нет доверия. Если эти проблемы не решать, провести мобилизацию в нужных масштабах просто невозможно», - с уверенностью говорит он.
Гаврилишин считает, что украинская армия сама подорвала свой авторитет за годы войны, пытаясь решать сложные проблемы примитивными методами. Так, проблему мобилизации пытались решить, прибегая к силовому принуждению: попросту задерживая на улицах мужчин призывного возраста и насильно отправляя их в военкоматы.
Увы, простые решения не работают, когда речь идет о серьезных проблемах. По мнению офицера «Азова», Вооруженные силы нуждаются в долгосрочных реформах, в которых должно участвовать все общество.
«Если люди увидят, что наша армия действительно меняется в лучшую сторону и проводит настоящие реформы, - это и будет лучшим способом наладить мобилизацию, - говорит Гаврилишин. - Но сейчас, к сожалению, изменить ситуацию очень трудно. Я не вижу, каким образом мобилизацию можно было бы повернуть в положительное русло. Такого уже не будет».
«А что будет с украинским народом, если и этих парней тоже отправят на войну? О будущем Украины тоже нужно думать»
Жительница Чогодаривки Светлана Олинык, чей сын погиб на войне
При этом все опросы демонстрируют, казалось бы, полную противоположность тому, о чем говорят Дмитрий и офицер «Азова».
Среди всех государственных институтов украинцы больше всего доверяют именно Вооруженным силам. На протяжении всей полномасштабной войны уровень доверия к армии стабильно превышал 90%. Однако, по словам социологов, этот высокий процент отражает прежде всего веру людей в способность армии сдерживать наступление российских войск, а не отношение к тому, что происходит внутри самой армии.
Член парламентского комитета Украины по вопросам обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский в интервью Postimees охарактеризовал нынешние темпы мобилизации так: «Идет не очень хорошо, но это еще не провал».
«Такие темпы мобилизации позволяют сейчас восполнять потери, восстанавливать боеспособность наших подразделений и формировать необходимые резервы», - заявил представитель правящей партии Украины «Слуга народа». Он добавил: «Пока не в том объеме, который нам действительно нужен. Но проводятся плановые меры, чтобы армия оставалась в боеспособном состоянии».
Вениславский отказался озвучивать точные цифры мобилизации. По его словам, количество мобилизованных и добровольцев постоянно колеблется.
Весной прошлого года были изменены правила мобилизации: теперь они касаются мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. После этого летом число мобилизованных заметно выросло, но уже осенью снова начало снижаться.
В ответ на это правительство запустило новую программу, чтобы привлечь в армию добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Им предложили щедрые бонусы: вступительную премию в размере одного миллиона гривен (22 000 евро), бесплатный жилищный кредит и гарантированное поступление в университет после службы. Благодаря этой кампании количество новобранцев снова увеличилось - в основном за счет молодежи.
«Это частично компенсирует тех мужчин призывного возраста, которые не готовы идти на фронт, - говорит Вениславский. - В целом ситуация улучшилась».
Источник «Украинской правды» в военном командовании на этой неделе описал темпы мобилизации кратко: «слабо, но терпимо». По его словам, если летом 2024 года мобилизация условно покрывала 100 процентов потребностей, то к январю - лишь около 70.
Судя по заявлениям командиров различных фронтовых подразделений, ситуация с укомплектованностью личным составом уже не такая критическая, как прошлой зимой. В конце прошлого года в части начали прибывать мужчины, мобилизованные летом: тогда их было заметно больше, чем обычно. А в последние месяцы к подразделениям стали присоединяться более молодые бойцы - участники программы «18-24».
Ситуация с личным составом в украинских подразделениях сильно различается в зависимости от участка фронта. Например, на Покровском направлении жалоб почти не звучит, тогда как в районе города Лиман обстановка совершенно иная: именно там российские войска сейчас продвигаются быстрее всего. Этот участок находится на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей, к северу от крупного города Славянск.
Отставной полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец связывает успехи российской армии на этом участке фронта с тем, что боеспособность украинских подразделений, обороняющих направление на Лиман, остается низкой, они давно не получали подкреплений. Именно поэтому, по его словам, российским силам удалось добиться заметного превосходства в живой силе. По данным украинской армии, соотношение там достигло критического уровня: на одного украинского бойца приходится десять российских.
Вениславский убежден: угрозы того, что в течение ближайшего года-двух у украинской армии иссякнут людские ресурсы, нет. Когда его спрашивают, считает ли он дефицит личного состава стратегической проблемой для Вооруженных сил, он без колебаний отвечает: нет.
«Просто наращивать численность личного состава в противостоянии с противником, обладающим значительно большим потенциалом, - путь в никуда, - заявляет Член парламентского комитета Украины по вопросам обороны, безопасности и разведки. - Наша цель - максимально использовать технологии в ведении войны. Нужно готовить больше специалистов, которые помогут нам побеждать за счет технологического превосходства. Этим мы сейчас и занимаемся».
Хотят сберечь молодых
Виталий Дейнега, занимавший в 2023 году пост заместителя министра обороны (ушел с должности после назначения министром Рустема Умерова), придерживается иного мнения.
«Мы должны начать говорить вслух о том, что у нас на самом деле заканчиваются людские ресурсы, - сказал он в интервью украинскому изданию New Voice. - Это стратегическая проблема. В долгосрочной перспективе это серьезно подрывает нашу армию. И самое худшее: она дает России надежду, что нас все-таки удастся дожать».
Вениславский признает: «Когда война длится уже больше трех лет, вы и сами понимаете, насколько трудно придумывать что-то новое, чтобы привлекать людей в армию. Сейчас действительно очень трудно найти механизмы, которые сделали бы мобилизацию более эффективной».
Власти не намерены мобилизовывать мужчин моложе 25 лет, подтверждает депутат. По его словам, президент Владимира Зеленского и парламент придерживаются этой позиции.
«Да, молодые, возможно, воюют эффективнее. Но мы понимаем: это долгая, изматывающая война, в которой (президент России Владимир - прим. Я.П.) Путин ставит цель уничтожить украинский народ, - говорит Вениславский. - Именно поэтому мы не готовы прибегать к принудительной мобилизации самых молодых. Мы обязаны сберечь это поколение».
С этим мнением согласна и 50-летняя Светлана Олинык, чей сын Андрей, ушедший на фронт добровольцем, погиб в 22 года. Она категорически против принудительной мобилизации молодежи.
«А что будет с украинским народом, если и их тоже отправят на войну? О будущем Украины тоже нужно думать», - говорит Олинык, проживающая в селе Чогодаривка Одесской области.