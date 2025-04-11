Карис: оборонные расходы должны увеличивать прежде всего более крупные государства Европы

«Мы говорим о Европе как о целом, и вклад должны вносить крупные государства. Мы, конечно, можем увеличить свои оборонные расходы хоть до 10%, но, по сути, это существенно не усилит общий потенциал, способность Европы к сопротивлению. Поэтому мы должны вести разговор с крупными государствами», - сказал эстонскому радио Vikerraadio Карис в связи с планами увеличить в будущем году военные расходы до пять процентов валового внутреннего продукта страны.

В то же время он отметил, что в последнее время заметил изменения в позиции стран, более удаленных от балтийского региона.

«Конечно, есть исключения. Но в целом сейчас видно, что беспокойство связано уже не с тем, кто следующий в Восточной Европе, а с тем, что вдруг война дойдет и до нас», - сказал Карис.

Отвечая на вопрос, почему Европа не способна взять на себя и выполнить обязательства, от которых отказывается Америка, Карис сказал, что Европейский союз - конфедерация, и каждое государство принимает решения самостоятельно.