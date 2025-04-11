Мартин Эхала Не превращайте мальчиков в участников подушечных боев

- Мужчины и женщины думают по-разному и видят разные приоритеты
- Обе точки зрения важны, и ни одна из них не должна становиться догмой
- Основная проблема Европы и Эстонии сейчас – доминирование женской точки зрения
Сюсюканье и сварливость сводят на нет европейскую мужественность. Если это не изменится, континенту придется нелегко, пишет редактор рубрики Fookus Мартин Эхала.
В 2015 году муниципалитет Стокгольма решил внедрить гендерно-чувствительную политику уборки снега, очищая в первую очередь тротуары и велосипедные дорожки, а затем уже проезжую часть. Причиной этого стало феминистское мнение, что женщины вынуждены пробираться по снегу, в то время как мужчины передвигаются на автомобилях.
Момент истины наступил в ноябре 2016 года в виде снежной бури, когда движение надолго остановилось. Многие обвинили в этом феминистскую политику. Однако причиной хаоса стал, в первую очередь, сам шторм, хотя его последствия усугубила женская точка зрения, согласно которой в первую очередь нужно помогать более уязвимым.
Мужчины и женщины думают по-разному и видят разные приоритеты. У мужского мышления свои недостатки, но главной проблемой Европы и Эстонии является именно доминирование женской точки зрения
Мужчины и женщины думают по-разному и видят разные приоритеты. У мужского мышления свои недостатки, но главной проблемой Европы и Эстонии является именно доминирование женской точки зрения.
Это особенно заметно в сфере образования: абсолютизация инклюзии, уменьшение власти учителя, расширение прав учеников, порицание оценивания и соревновательности, приоритет удовлетворенности и отказ от требовательности. В результате, государственный экзамен можно сдать с 0 баллов – и все равно это считается достижением, раз уж человек вообще пришел на экзамен.
Заместитель директора по учебной части школы Тырванди Йонас Нахкор подчеркивает, что такое образование особенно негативно сказывается на мальчиках, так как важные стимулы становления мужчины – это соревновательность, требовательность, внешний авторитет и дисциплина. Их отсутствие приводит к воспитанию слабых и немощных мужчин. В конечном итоге это наносит ущерб обществу, даже если кто-то радуется искоренению «токсичной мужественности».
Слабость Европы заключается не в численности населения или экономике, а в отсутствии мужской воли, задушенной сюсюканьем и сварливостью
Как снежная буря раскрыла ущерб от феминистской транспортной политики, так война выявила ущерб для обороноспособности. Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс выразил это точно: «450 миллионам граждан Европейского союза не следует зависеть от 340 миллионов американцев для защиты от 140 миллионов россиян, которые не могут победить 38 миллионов украинцев». Слабость Европы не в численности населения или экономике, а в отсутствии мужской воли, подавленной сюсюканьем и сварливостью.
Прошлым летом Politico сообщило, что лишь 29 процентов британской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет готовы защитить свою страну в случае нападения, в Западной Европе этот показатель составил 32 процента. Недавно две женщины-антрополога начали реформировать Силы обороны Эстонии, чтобы сделать их более «человечными», избавив ребят от необходимости строем ходить на обед и тому подобное. Это уже не уборка снега, которую рано или поздно решит сама природа. Если наших призывников готовят к некоей гуманной «подушечной войне», то в случае реального конфликта недостаток подготовки может стоить им жизни.
Если наших призывников готовят к некоей гуманной «подушечной войне», то в реальной войне недостаток подготовки может стоить им жизни
На этой неделе критике подвергся отец Илона Маска, заявивший, что вся их семья восхищается Путиным. Безусловно, Путин является одним из самых ярких воплощений мужской политики в современности. Однако, если мужскую политику не удерживает женский элемент, это может привести к катастрофе, как случилось с Наполеоном и Гитлером. Покажет ли история такой же исход для Путина, остается под вопросом.
Тем не менее, война, которую Путин, по его словам, ведет, чтобы остановить разложение запада, уже безжалостно показала нам, что это самое разложение действительно требует защиты, если общество не хочет оказаться под властью тирана вроде Путина. Феминистская антропология привлекательна в теории, но в реальности она никак не подтверждена: снежные бури, войны, миграционные кризисы и исламизм ясно показывают тяжелые последствия, если общество не сделает выводов.