Слабость Европы заключается не в численности населения или экономике, а в отсутствии мужской воли, задушенной сюсюканьем и сварливостью

Как снежная буря раскрыла ущерб от феминистской транспортной политики, так война выявила ущерб для обороноспособности. Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс выразил это точно: «450 миллионам граждан Европейского союза не следует зависеть от 340 миллионов американцев для защиты от 140 миллионов россиян, которые не могут победить 38 миллионов украинцев». Слабость Европы не в численности населения или экономике, а в отсутствии мужской воли, подавленной сюсюканьем и сварливостью.

Прошлым летом Politico сообщило, что лишь 29 процентов британской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет готовы защитить свою страну в случае нападения, в Западной Европе этот показатель составил 32 процента. Недавно две женщины-антрополога начали реформировать Силы обороны Эстонии, чтобы сделать их более «человечными», избавив ребят от необходимости строем ходить на обед и тому подобное. Это уже не уборка снега, которую рано или поздно решит сама природа. Если наших призывников готовят к некоей гуманной «подушечной войне», то в случае реального конфликта недостаток подготовки может стоить им жизни.

Если наших призывников готовят к некоей гуманной «подушечной войне», то в реальной войне недостаток подготовки может стоить им жизни

На этой неделе критике подвергся отец Илона Маска, заявивший, что вся их семья восхищается Путиным. Безусловно, Путин является одним из самых ярких воплощений мужской политики в современности. Однако, если мужскую политику не удерживает женский элемент, это может привести к катастрофе, как случилось с Наполеоном и Гитлером. Покажет ли история такой же исход для Путина, остается под вопросом.