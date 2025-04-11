ВИДЕЛИ ЕГО? Полиция разыскивает мотоциклиста, который на высокой скорости скрылся от патруля

Вечером 3 апреля, около 20:30, по мосту Ихасте в направлении Аннелинна двигался мотоцикл черного цвета. Водитель заметил приближавшийся сзади полицейский автомобиль с включенными мигалками. Вместо того чтобы уступить дорогу, мотоциклист увеличил скорость и продолжил движение по мосту со скоростью 172 км/ч.

Патруль подал сигнал остановиться, однако водитель проигнорировал требование и начал скрываться. Преследование продолжилось по улицам и тротуарам района Аннелинн, пока мотоцикл не затерялся в транспортном потоке у магазина Selver в Аннелинна.

В ходе расследования и анализа видеозаписей полиция выяснила, что перед выездом на мост Ихасте мотоциклист двигался из Тырванди по улице Папли, а после исчезновения у Selver проехал по мосту Вабадузе в сторону улицы Эмайыги.

В связи с этим полиция обращается к жителям указанных районов: если у вас есть камеры видеонаблюдения на доме или видеорегистраторы в автомобилях, пожалуйста, проверьте записи за 3 апреля с 20:30 до 21:30, возможно, на них попал этот мотоциклист.

Также интерес представляют видеозаписи, сделанные в районе улицы Рингтеэ в Тырванди около домов №12 и №15 в промежутке с 18:40 до 19:00.