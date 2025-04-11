Андрей Вестеринен и его компания, предлагавшая освобождение от армии, предстанут перед судом

Согласно обвинению, член правления ArmyLaw и бывший военнослужащий Андрей Вестеринен, а также сотрудник компании Яника Буткевичус предлагали юридические услуги, с помощью которых освобождали людей от обязанности проходить военную службу, сообщила прокуратура.

Вестеринен и Буткевичус уверяли своих клиентов, что их услуга законна, и что сотрудничество с ними позволит избежать срочной службы, однако, собранные доказательства показывают, что предоставляемые компанией услуги не были направлены на проведение содержательного правового спора.

Целью услуги было уклонение клиентов от обязанности проходить срочную военную службу, что, в частности, включало в себя представление ложной информации административному органу, а о реальном содержании услуги пострадавшие узнавали только после заключения договора и оплаты, пояснили в прокуратуре.

Окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Янно Рейнкорт пояснил, что ArmyLaw, которая вела деятельность как юридическое бюро, не только злоупотребила доверием своих клиентов, предоставляя якобы юридические услуги, но и подорвала государственную безопасность, поскольку ее «юридические» услуги были направлены на препятствование призыву на военную службу.