ПСИХОЛОГ Мужская сексуальность без розовых очков

Это может быть замечательно и правильно, но за этим все равно кроется мысль: не будь просто мужчиной, будь «позитивным мужчиной». Мужественность как таковая теперь воспринимается как нечто неправильное и ограниченное.

Другая мужественность

Чаще всего говорят о снижении токсичной мужественности под предлогом поощрения разнообразия. Но на практике это означает отказ от традиционных установок мужского поведения и поддержку других типов сексуальной идентичности, то есть стремление сделать мужской пол более мягким и теплым - женственным. Женщина при этом может оставаться такой, какой она есть.

В принципе, мы можем испытывать влечение либо к одному полу, либо к другому. Или же мысль о стремлении к какому-либо полу вызывает у нас дискомфорт и даже неприязнь. Влечение к противоположному полу - это гетеросексуальность. Неприязнь к сексуальности, связанной с собственным полом, - это гомофобия и так далее.

Таким образом, психика человека определяет его гендерную идентичность – то, кем он себя ощущает. Даже если мы не хотим относиться к какому-то определенному полу, желание избежать половых стереотипов проистекает из фантазий о полах. Так называемая небинарность все равно определяется в отношении бинарных установок и противопоставляется им.

Мужественность в стиле Джеймса Бонда некоторые сегодня могут назвать «токсичной маскулинностью». Кадр из фильма «Шпион, который меня любил» (1977). Актер Роджер Мур в роли Джеймса Бонда и актриса Сью Ваннер. Фото: CAP/PLF/Scanpix