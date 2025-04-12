ПСИХОЛОГ Мужская сексуальность без розовых очков

- Отношение к сексуальности мужчин и женщин изменилось
- Мужскую сексуальность стали воспринимать как опасную
- Из-за угрозы обвинений мудрые мужчины стали избегать женщин
Мужскую сексуальность стали считать токсичной, из-за чего многие мужчины либо скрывают свою мужественность, избегая женщин, либо ведут активную жизнь в интернете, пишет психолог Эндель Тальвик.
Мысли и фантазии, связанные с сексуальностью, привлекают людей с древних времен. Желание может легко вызвать страх, и зачастую мы боимся желать того, что нас пугает.
Адам и Ева были изгнаны из рая за то, что познали разницу между добром и злом и вкусили запретный плод. Тогда Бог обвинил Адама: «Как ты мог так поступить!» Адам обвинил Еву: «Это она дала, и я взял!» Ева обвинила змея: «Это дьявол соблазнил». Дьявол сказал: «Вы сами посадили это дерево в саду!»
И так продолжается вечно: всегда виноват кто-то другой. Они сексуальные и плохие. А мои желания - хорошие. Это неизбежность. Современные насильники обвиняют женщин в том, что они слишком соблазнительны. Как будто это оправдание? Как будто человек не может сам управлять своей жизнью?
Раньше во всем винили женщину
Если прочитать эту историю более внимательно, становится очевидно, что грехом является не сама сексуальность, а именно «познание добра и зла». Это сравнение двух антонимов, обвинение и отрицание, стали с тех пор стали присущи людям. Они оценивают, что хорошо, а что - плохо, и кто лучше. Так было в христианской мифологии, и это же происходит сегодня.
Во многих культурах женщины покрывали головы, чтобы не привлекать мужчин, а их сексуальность считалась распутством, которое необходимо контролировать. Тогда как мужские желания были более дозволенными
Секс и влечение как будто стыдны. С одной стороны из-за биологической природы желаний, ведь нас подталкивают инстинкты, с другой - из-за того, что мы сравниваем себя с другими. Кто-то хочет слишком много, кто-то - слишком мало. У кого-то есть, а у кого-то нет. Даже сегодня можно сказать, что оценка и сравнение предполагают некую «правильную» сексуальность, и мы склонны обвинять друг друга.
Когда-то женскую сексуальность боялись и старались контролировать, осознавая ее огромную силу. Женщину считали движущей силой, которая, возжелав сама, заставляла мужчину захотеть «яблоко». Женщин часто обвиняли в излишней сексуальности как мужчины, так и более зрелые женщины. Например, в Древней Греции верили, что пьяные вакханки могут разорвать мужчину из-за своей страстности, и детей пугали именно вакханками – спутницами бога пьянства и экстаза Вакха.
Во многих культурах женщины покрывались, чтобы своим присутствием не соблазнять мужчин, а их сексуальность считалась распутством, которое необходимо контролировать. Тогда как мужские желания были более дозволенными. Необходимость покрыть голову могла быть частично связана с желанием защитить женщину. Женщины без защиты своих мужей не могли выжить. Таким образом, обе стороны нуждались друг в друге и не пытались справляться с жизнью в одиночку.
Теперь виноват мужчина
С течением времени многое изменилось. Женщины больше не «прикованы золотыми цепями» к мужчинам и вполне справляются с жизнью самостоятельно. Они осознали свою внутреннюю силу и мощь. Их сексуальность находится под их контролем, и им больше не нужно этого стесняться. Теперь они могут свободно «предлагать свои яблоки» и обладают официально такими же сексуальными правами, как и мужчины.
Теперь угрозу представляет мужская сексуальность. Мужчины стали слишком похотливыми, агрессивными и доминантными. Традиционную мужественность стали называть токсичной мужественностью, которую необходимо обуздать
Сейчас мужчины стали теми, чья сексуальность воспринимается как угроза. Мужчины стали слишком похотливыми, агрессивными и доминантными, а их вожделение пугает. Традиционную мужественность стали называть токсичной мужественностью, которую необходимо обуздать. Мужчины теперь должны следить за тем, как они сидят - нельзя принимать слишком «мужскую» позу. Нельзя быть доминантными или патронизирующими.
Обращение сексуального внимания на женщину может расцениваться как домогательство. Некоторым женщинам нельзя даже помочь надеть пальто: «ты делаешь это только потому, что я женщина!» Конечно, мужчина поступает так, потому что перед ним женщина! Разве это плохо, что в женщине видят женщину?
Мужчинам теперь нельзя быть слишком мужественными - это подразумевает агрессивность и доминирование - и им следует переходить к новой, так называемой позитивной маскулинности. Это значит, что «мужчины могут быть уязвимыми, эмпатичными и открытыми для эмоционального выражения» и так далее.
В современном мире мужчины должны быть уязвимыми и эмпатичными. Для этого проводят тренинги и различные мероприятия. Это может быть замечательно и правильно, но в то же время подразумевается - не будь просто мужчиной! Будь «позитивным мужчиной»
На это можно только заметить: разве раньше мужчины не могли быть эмоциональными? Честный ответ - могли. А еще честнее - теперь они должны быть уязвимыми и эмпатичными. Для этого проводятся тренинги и другие мероприятия. В некоторых детских садах мальчиков учат играть с куклами и носить розовые рубашки, чтобы они познали свои эмоции и многое другое.
Это может быть замечательно и правильно, но за этим все равно кроется мысль: не будь просто мужчиной, будь «позитивным мужчиной». Мужественность как таковая теперь воспринимается как нечто неправильное и ограниченное.
Другая мужественность
Чаще всего говорят о снижении токсичной мужественности под предлогом поощрения разнообразия. Но на практике это означает отказ от традиционных установок мужского поведения и поддержку других типов сексуальной идентичности, то есть стремление сделать мужской пол более мягким и теплым - женственным. Женщина при этом может оставаться такой, какой она есть.
В принципе, мы можем испытывать влечение либо к одному полу, либо к другому. Или же мысль о стремлении к какому-либо полу вызывает у нас дискомфорт и даже неприязнь. Влечение к противоположному полу - это гетеросексуальность. Неприязнь к сексуальности, связанной с собственным полом, - это гомофобия и так далее.
Таким образом, психика человека определяет его гендерную идентичность – то, кем он себя ощущает. Даже если мы не хотим относиться к какому-то определенному полу, желание избежать половых стереотипов проистекает из фантазий о полах. Так называемая небинарность все равно определяется в отношении бинарных установок и противопоставляется им.
Современное время характеризуется такими понятиями, как толерантность, мультикультурность, демократичность и тому подобное. Поскольку мы должны быть терпимыми, сейчас больше разрешено говорить о влечении, а неприязнь и гомофобия считаются плохими, хотя это такие же автоматические и инстинктивные чувства, как и само влечение. Все желания и стремления имеют психологическое содержание. Даже желание быть человеком другого пола - такое же психологическое желание, как стремление стать актером или певцом.
Если раньше мужчина мог ухаживать за женщиной и уделять ей внимание, а женщина решала, кого и насколько близко подпустить к себе, то это возможно и сейчас. И я не говорю о навязчивости - «нет» и тогда, и сейчас значит «нет» и только. Но здесь есть одно отличие: если раньше женщины были в большей степени «закрыты», то есть скромны, то теперь вокруг полно красивых, очень красивых и супер-красивых женщин. Особенно в интернете и медиа, где появляются их гламурные и обработанные на компьютере изображения.
Таким образом, женщина теперь может быть еще более привлекательной, но и более пугающей, так как подойти к реальной женщине, которая находится в непосредственной близости, стало сложнее, чем раньше.
Не стоит стыдиться своих чувств
Встреча с реальной женщиной, ее телом и чувствами может быть пугающей, ведь обвинить в домогательстве сейчас очень легко. Помню, как Морган Фриман, американский актер, был вынужден с извинениями отвергать обвинения в свой адрес. На съемках он сказал одной актрисе: «Дай-ка я посмотрю на тебя, ты такая красивая!». Он всего лишь хотел сделать комплимент. Однако женщина правильно почувствовала, что Фриман сказал это только потому, что она - женщина. Мужчине Фриман этого бы не сказал.
Многие мужчины скрывают свои мужские порывы и остаются собой только в интернете. Другие боятся противоположного пола и вовсе отворачиваются от женщин. Некоторые даже пытаются говорить о мире без полов, словно это реально
Но должен ли один пол чувствовать себя оскорбленным, если ему уделяют внимание? Мы биологические существа и не должны стыдиться своих чувств. Многие мужчины скрывают свои мужские порывы и остаются собой только в интернете. Другие боятся противоположного пола и вовсе отворачиваются от женщин. Некоторые даже пытаются говорить о мире без полов, словно это реально.
Мы родились биологическими существами, и это наша судьба, которую нам предстоит нести. Мы можем позволить каждому полу быть таким, каким он был создан природой, и не стыдиться этого, даже если мы немного менее важны, чем женщины. Не стоит бояться быть мужчиной.