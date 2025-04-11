Игорь Таро: танкер, направлявшийся в Россию, был задержан на основе оценки рисков

«Я не могу подробно описать этот процесс, но могу сказать, что Департамент полиции и погранохраны получил сообщение от коллег из ВМФ о том, что может понадобиться помощь нашего ведомства при высадке на судно. Помощь запрашивалась и была предоставлена. К счастью, действия наших служб и силовых структур оказались достаточно убедительными, чтобы корабль подчинился, и экипаж не оказал сопротивления», - сказал Таро изданию Postimees.