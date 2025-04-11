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Игорь Таро: танкер, направлявшийся в Россию, был задержан на основе оценки рисков

Перевод: Дмитрий Рая
Министр внутренних дел Игорь Таро.
Министр внутренних дел Игорь Таро. Фото: Madis Veltman

По словам министра внутренних дел Игоря Таро («Ээсти 200»), решение задержать танкер Kiwala, направлявшийся в Россию, было принято на основе оценки рисков. Перед задержанием судно длительное время находилось под наблюдением.

«Я не могу подробно описать этот процесс, но могу сказать, что Департамент полиции и погранохраны получил сообщение от коллег из ВМФ о том, что может понадобиться помощь нашего ведомства при высадке на судно. Помощь запрашивалась и была предоставлена. К счастью, действия наших служб и силовых структур оказались достаточно убедительными, чтобы корабль подчинился, и экипаж не оказал сопротивления», - сказал Таро изданию Postimees.

Он добавил, что специальный отряд поднялся на борт с другого судна. По словам министра, существуют определенные параметры, указывающие на то, что это может быть судно теневого флота России. 

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