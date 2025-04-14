Что дальше? Хронический дефицит семейных врачей грозит обостриться до предела

Согласно статистике, всего в Эстонии зарегистрировано свыше 700 семейных врачей. Больше половины из них - предпенсионного и пенсионного возраста (почти 300 семейных врачей - старше 60 лет, еще около ста - старше 70 лет).

В условиях хронического дефицита кадров семейным врачам предпенсионного и пенсионного возраста постоянно приходится работать сверхурочно, порой даже с двойной нагрузкой.

Большинство из них, так или иначе, очень скоро выйдет на пенсию. Что дальше? Увы, прогнозы самые неутешительные.

Что может предпринять правительство, чтобы избежать полного коллапса системы семейной медицины? Есть ли ей эффективные альтернативы?