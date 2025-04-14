Пора бить тревогу: дефицит семейных врачей в Эстонии становится критическим

С другой стороны, большого наплыва желающих идти в резидентуру у нас тоже не наблюдается, продолжает эксперт.

«В этом году в резидентуре у нас было 20 мест. Десять набрали сразу, еще десять – с дополнительным набором. Для меня это удивительно. Я недавно была в Ирландии и в Италии в медицинских университетах, и там в резидентуру ну прям очень сложно попасть», - дополняет картину Высоцкая.

«Я очень верю в лекарства»

Фото: Mihkel Maripuu

Эва Высоцкая отвечает на блиц-опрос Rus.Postimees:

- Вы сами лечитесь народными средствами? Подорожником, например?

- Я работала 15 лет в фармацевтике и очень верю в лекарства.

- Соцсети важны в вашей работе? Информационный детокс не требуется?

- Да, у меня случается информационный детокс. Я пишу диплом – и вот тогда все вообще отключаю.

- Йога, медитация, осознанность – это для вас не пустые слова?

- Для меня важна осознанность. Я хожу к психотерапевту, и всем советую это делать.

- Вы сами, когда ходите по врачам, как выбираете специалистов?

- По рекомендациям от их коллег.

- В целом как вы оцениваете уровень нашей медицины?

- Я считаю, что у нас очень хорошая медицина. Мы ездим на «феррари», но такое ощущение, что пока без бензина.