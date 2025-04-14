Пора бить тревогу: дефицит семейных врачей в Эстонии становится критическим

В свежем выпуске передачи «На кухне» обсуждаем проблему хронического дефицита семейных врачей, которая уже в ближайшее время грозит обостриться до предела. Что могут предпринять власти страны, чтобы избежать полного коллапса системы семейной медицины?
Гости передачи «На кухне» - эксперт по коммуникациям в сфере здравоохранения Эва Высоцкая и журналист Rus.Postimees Каролина Вертяева.
Согласно статистике, всего в Эстонии зарегистрировано свыше 700 семейных врачей. Больше половины из них - предпенсионного и пенсионного возраста (почти 300 семейных врачей - старше 60 лет, еще около ста - старше 70 лет).
В условиях хронического дефицита кадров семейным врачам предпенсионного и пенсионного возраста постоянно приходится работать сверхурочно, порой даже с двойной нагрузкой.
Большинство из них, так или иначе, очень скоро выйдет на пенсию. Что дальше? Увы, прогнозы самые неутешительные.
Чистая математика: попробуем хотя бы примерно рассчитать среднюю нагрузку на одного семейного врача, исходя из численности населения Эстонии. Получается в районе 2000 пациентов.
И у каждого болит. И каждому из нас, пациентов, хотя бы иногда нужны сочувствие, совет, консультация, направление на анализы или к специалистам.
С неизбежным постепенным сокращением числа семейных врачей в стране их нынешняя, уже и без того чрезмерная, нагрузка будет только увеличиваться – ни к чему хорошему это не может привести по умолчанию, констатирует Эва Высоцкая.
От рассвета до заката
«Рабочие дни у моих друзей-семейных врачей действительно ненормированные. Кто-то заканчивает в 23:00, кто-то и в час ночи, потому что очень много всего доделать надо. Но насколько велики регулярные переработки - эту проблему никто никогда не изучал», - рассказывает она.
Пациенты порой недоумевают: а в чем, собственно, проблема? Сам прием у семейного врача длится в общей сложности примерно четыре часа в день, где ж тут переработки-то?
Дело в том, что многое в деятельности любого центра семейной медицины остается для пациентов «за кадром», поясняет эксперт.
К примеру, это и изучение результатов анализов и диагностических тестов, поступивших из лабораторий, и координация и обсуждение с коллегами и специалистами сложных случаев заболеваний.
Это и оформление и обновление медицинской документации, и планирование дальнейшей работы, и телефонные консультации и ответы на вопросы, и взаимодействие с фармацевтами и другими медицинскими работниками, и постоянное обучение и повышение квалификации – всего разом не перечислишь.
«Миллион всяких требований»
Кроме того, семейному врачу в Эстонии в наше время, хочешь-не хочешь, а приходится быть полноценным частным предпринимателем, отмечает Эва Высоцкая.
«Это очень большая ответственность. Потому что если, допустим, ты сам открываешь центр семейной медицины, то, по сути, именно ты должен организовывать свой бизнес.
Ты должен вести отчетность, ты должен иметь оборудование, ты должен заботиться о своих работниках. У тебя должны быть помещения, ты должен заключить договоры об аренде, ты должен заключить договоры об аренде программного обеспечения, которое используют твои компьютеры. Ты должен соответствовать миллиону всяких требований», - поясняет она.
Неудивительно, что студенты-медики становиться семейными врачами не особо-то и жаждут.
«Хочет ли молодой человек, который только что учился шесть лет в университете и четыре года в резидентуре – в общей сложности 10 лет, брать на себя всю эту дополнительную нагрузку? Не хочет, зачем ему это надо?» - рассуждает Эва Высоцкая.
С другой стороны, большого наплыва желающих идти в резидентуру у нас тоже не наблюдается, продолжает эксперт.
«В этом году в резидентуре у нас было 20 мест. Десять набрали сразу, еще десять – с дополнительным набором. Для меня это удивительно. Я недавно была в Ирландии и в Италии в медицинских университетах, и там в резидентуру ну прям очень сложно попасть», - дополняет картину Высоцкая.
«Я очень верю в лекарства»
Эва Высоцкая отвечает на блиц-опрос Rus.Postimees:
- Вы сами лечитесь народными средствами? Подорожником, например?
- Я работала 15 лет в фармацевтике и очень верю в лекарства.
- Соцсети важны в вашей работе? Информационный детокс не требуется?
- Да, у меня случается информационный детокс. Я пишу диплом – и вот тогда все вообще отключаю.
- Йога, медитация, осознанность – это для вас не пустые слова?
- Для меня важна осознанность. Я хожу к психотерапевту, и всем советую это делать.
- Вы сами, когда ходите по врачам, как выбираете специалистов?
- По рекомендациям от их коллег.
- В целом как вы оцениваете уровень нашей медицины?
- Я считаю, что у нас очень хорошая медицина. Мы ездим на «феррари», но такое ощущение, что пока без бензина.
Дигитализация может помочь
Дальнейшее развитие онлайн-решений в сфере здравоохранения может отчасти смягчить чрезмерную нагрузку на семейных врачей, считает Эва Высоцкая.
«Когда я работала в Medicum, у нас моментально в течение месяца количество обращений уменьшилось на 30 процентов», - говорит она.
В целом пациентам удобно обращаться к врачам дигитально, и не только молодежи, но все равно какой-то сегмент, который предпочитает контактировать с врачами лично или по телефону, и в процессе продвижения онлайн-решений важно не забывать и об их интересах тоже, подчеркивает Высоцкая.
Что касается дигитализаций направлений и первичных э-консультаций с врачами-специалистами, о чем сейчас говорит министр социальных дел Кармен Йоллер, то эти предложения выглядят, с точки зрения эксперта, вполне разумными шагами.
«На самом деле это всё-таки снимает избыточный объем работы, потому что дает возможность пациенту быстрей попасть к нужным специалистам», - констатирует Высоцкая.
К врачу по любому поводу
Есть еще одна большая проблема, на которую указывает эксперт: общее число обращений населения к врачам последние лет десять растет чуть ли не в геометрической прогрессии.
«Мы стали обществом потребления, все должно быть быстро и удобно, по щелчку пальцев. Такое же отношение у людей и к медицине. Я не хочу сказать, что это выученная беспомощность, но мы стали обращаться к врачам буквально по любому поводу», - сетует Высоцкая.
По ее словам, дело тут, во-первых, в общей повышенной тревожности общества, а, во-вторых, в отсутствии у людей простейших навыков оказания медицинской помощи, в том числе себе и своим близким.
«Допустим, у нас был случай: девочка 16 лет забыла принять противозачаточное. Она не достаёт из пачки инфолисток и не читает, что сделать, если ты забыла выпить таблетку, -она прямиком едет в отделение экстренной медицинской помощи», - рассказывает эксперт.
Элементарная грамотность населения в вопросах собственной анатомии и физиологии также сегодня не на высоте – и эту проблему нужно решать системно, на уровне школы, считает Эва Высоцкая.
Обязательная практика?
В советское время существовала практика направления студентов вузов на работу «по распределению»: выпускник должен был в обязательном порядке отработать какое-то время специалистом где-нибудь в глубинке, а уж затем делать карьеру где-то еще.
Давайте порассуждаем: может быть, нынешний дефицит семейных врачей можно смягчить какими-то аналогичными мерами?
По словам Высоцкой, похожий опыт в более гуманном варианте существует, к примеру, в Ирландии, где студент-медик сначала проходит годовую резидентуру в качестве врача общей практики (из них четыре месяца – семейным врачом) и лишь потом может выбрать себе специализацию.
«В соседней Финляндии правила похожие – у них молодой врач должен отработать какое-то количество часов, примерно два месяца в общей практике», - дополняет картину эксперт.
Что касается дефицита семейных врачей в удаленных регионах Финляндии или, скажем, в Австралии, то местные власти решают проблему понятным и эффективным способом: увеличивают ставку оплаты труда, продолжает она.
«Бывает, если, допустим, не найти врача на какое-то дежурство, ставка может доходить до 250 австралийских долларов в час (порядка 140 евро в час – ред.)», - делится подробностями Высоцкая.
Медсестры – сильное подспорье
Высококвалифицированные медсестры, которые сами, подобно врачам общей практики, ведут прием пациентов – это также интересный возможный вариант решения проблемы дефицита кадров в сфере семейной медицины, рассуждает эксперт.
Подобный многолетний опыт, опять же, уже имеется в других странах – Великобритании, Австралии, США, поэтому велосипеда нам изобретать не надо: достаточно взять и адаптировать готовые наработки под конкретную ситуацию в Эстонии.
«Мне кажется, что это могло бы быть очень сильным подспорьем. Но почему-то у нас это особо никто не предлагает, хотя у нас очень сильный союз медсестер, очень хорошее сестринское образование и очень хорошие сестры», - рассуждает Эва Высоцкая.
«Не все хотят быть врачами, некоторые хотят быть именно сестрами, специализироваться в какой-то узкой области. Что важно: любой медик должен знать предел своих компетенций. Мне нужно понимать, на каком этапе мои компетенции и навыки заканчиваются, и в какой момент я передаю пациента следующему специалисту. Это самое главное - и вот тогда мы можем перейти на сестер без проблем хоть завтра», - говорит она.
Подробнее о проблеме дефицита семейных врачей в Эстонии и возможных путях ее решения - в нашем видео.