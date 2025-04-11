Мошенники обманули пожилых жителей Ида-Вирумаа на 32 000 евро

Один из случаев произошел с 95-летней пенсионеркой, которой позвонили неизвестные, представившись врачами. Они уверяли, что ее сын сбил беременную женщину, а его собственной жене срочно требуется операция. Для решения вопроса мошенники потребовали адрес и деньги. Вскоре на ее пороге появился человек, которому она отдала 9300 евро, думая, что спасает семью.

81-летняя жительница региона получила тревожный звонок от «следователя»: ее внук якобы попал в аварию и дело можно было замять за деньги. Она, не задумываясь, достала хранившиеся дома 13 000 евро, завернула их в полотенце и отдала курьеру, пришедшему от звонившего.

Другой 84-летней женщине сообщили по телефону, что ее дочь стала участницей аварии и чтобы избежать возбуждения уголовного дела, нужно заплатить. В панике она передала 5000 евро человеку, пришедшему к ней домой.

Не обошли стороной и 87-летнюю пенсионерку. Ей позвонил неизвестный, представился врачом и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, пострадавшая в тяжелом состоянии и нужна срочная операция. «Врач» обещал прислать «помощника», которому пожилая женщина и отдала 5000 евро.