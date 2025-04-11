Китай в торговом конфликте с США нанес ответный удар: пошлины взлетели до небес

Китай в торговом конфликте с США нанес ответный удар, но проинформировал о намерении прекратить дальнейшую раскрутку спирали взаимных пошлин.

Министерство финансов КНР в пятницу, 11 апреля, объявило, что Пекин повышает пошлины на импорт из США до 125 процентов в ответ на очередное повышение пошлин со стороны американской администрации. Новые китайские тарифы вступают в силу с 12 апреля.

Белый дом после некоторой путаницы подтвердил, что США повысили пошлины на китайский импорт до 145 процентов, что соответствует росту на 41 процентный пункт. Китай тоже увеличил свои пошлины на 41 процентный пункт - с прежних 84 процентов до 125, тем самым сохранив прежнюю линию в противодействии давлению со стороны США.

В то же время Пекин сообщил, что намерен игнорировать дальнейшие повышения пошлин со стороны США, поскольку, как было указано, китайскому рынку просто невыгодно закупать американские товары по таким тарифам. «Поскольку при текущем уровне пошлин принимать американские товары на китайском рынке невозможно, КНР будет игнорировать дальнейшее увеличение пошлин со стороны США, но если США продолжат вредить интересам Китая, то Пекин решительно ответит и будет бороться до конца», - говорится в заявлении Минфина.

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