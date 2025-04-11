Мбаппе пытается отстоять справедливость: суд арестовал 55 млн евро на счетах ПСЖ

Портал L’Equipe сообщает, что разбирательство Килиана Мбаппе с его бывшим клубом ПСЖ продолжается. Мбаппе пытается получить свою зарплату (за последние три месяца перед переходом в «Реал») и бонусы.
Из-за того, что ситуация не может разрешиться, Килиан Мбаппе обратился Министерству спорта Франции с призывом принять меры в отношении апелляционной комиссии Французской футбольной федерации, которая не вынесла решение по делу. Адвокаты футболиста инициировали арест средств на счетах ПСЖ и парижский суд акцептировал требование.
Представители Мбаппе также требуют, чтобы Федерация футбола Франции сообщила УЕФА о задолженности ПСЖ. Если это будет сделано, клуб лишится лицензии на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.
ПСЖ пока не готов выплатить всю сумму, сам Мбаппе на контакт с руководством идти не хочет.
Килиан Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 года после перехода из «Монако». За этот период он принял участие в 307 матчах во всех турнирах, в которых отметился 256 голами и 106 ассистами. Летом прошлого года в статусе свободного агента форвард перешел в «Реал» и подписал контракт до 2029 года.