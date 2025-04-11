Мбаппе пытается отстоять справедливость: суд арестовал 55 млн евро на счетах ПСЖ

Из-за того, что ситуация не может разрешиться, Килиан Мбаппе обратился Министерству спорта Франции с призывом принять меры в отношении апелляционной комиссии Французской футбольной федерации, которая не вынесла решение по делу. Адвокаты футболиста инициировали арест средств на счетах ПСЖ и парижский суд акцептировал требование.

Представители Мбаппе также требуют, чтобы Федерация футбола Франции сообщила УЕФА о задолженности ПСЖ. Если это будет сделано, клуб лишится лицензии на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

ПСЖ пока не готов выплатить всю сумму, сам Мбаппе на контакт с руководством идти не хочет.