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Пилот Ф-1 оштрафован на 10 000 евро: «Д*рьмо случается, но куда уходят эти деньги!?»

Карлос Сайнс-младший.
Карлос Сайнс-младший. Фото: ALI HAIDER

Во время этапа Формулы-1 в Японии Карлос Сайнс-младший, столкнувшись с Международной автомобильной федерацией (FIA), поднял довольно опасные, но актуальные вопросы.

Испанец был оштрафован на 20 000 евро, половина из которых условно, за опоздание на церемонию гимна перед соревнованием. Гонщик задержался в туалете из-за проблем с желудком. У Сайнса даже была медицинская справка, однако для FIA это оказалось недостаточным основанием.

«Не знаю, получу ли новый штраф за это высказывание, но дерьмо случается (shit happens). Иногда просто так бывает», - сказал пилот Williams на пресс-конференции в четверг перед этапом в Бахрейне.

Делегат FIA находился в комнате и подтвердил, что подобное использование выражений обязательно будет рассмотрено.

«Я был первым, кто признал и извинился за опоздание, - добавил Сайнс. - Опоздал всего на пять секунд. И за эти пять секунд я должен заплатить 10 000 долларов. Или какая бы там ни была итоговая сумма».

Он продолжил: «Такая сумма за пять секунд - это разочаровывает. Надеюсь, что кто-то хотя бы скажет мне, куда идут эти деньги. Если они используются на благие цели, то это не так страшно. С интересом жду, куда направят эту сумму».

Сегодня в Бахрейне запланированы свободные заезды. Павел Арон не заявлен на участие за команду Alpine.

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