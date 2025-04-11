Пилот Ф-1 оштрафован на 10 000 евро: «Д*рьмо случается, но куда уходят эти деньги!?»

Испанец был оштрафован на 20 000 евро, половина из которых условно, за опоздание на церемонию гимна перед соревнованием. Гонщик задержался в туалете из-за проблем с желудком. У Сайнса даже была медицинская справка, однако для FIA это оказалось недостаточным основанием.

«Не знаю, получу ли новый штраф за это высказывание, но дерьмо случается (shit happens). Иногда просто так бывает», - сказал пилот Williams на пресс-конференции в четверг перед этапом в Бахрейне.

Делегат FIA находился в комнате и подтвердил, что подобное использование выражений обязательно будет рассмотрено.

«Я был первым, кто признал и извинился за опоздание, - добавил Сайнс. - Опоздал всего на пять секунд. И за эти пять секунд я должен заплатить 10 000 долларов. Или какая бы там ни была итоговая сумма».

Он продолжил: «Такая сумма за пять секунд - это разочаровывает. Надеюсь, что кто-то хотя бы скажет мне, куда идут эти деньги. Если они используются на благие цели, то это не так страшно. С интересом жду, куда направят эту сумму».