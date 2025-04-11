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Видео Президент Федерации борьбы России отличился неподобающим поведением на чемпионате Европы

Чермен Валиев (справа) победил Заурбека Сидакова и стал чемпионом Европы.
Чермен Валиев (справа) победил Заурбека Сидакова и стал чемпионом Европы. Фото: IMAGO/United World Wrestling / Kadir C

На проходящем в Братиславе (Словакия) чемпионате Европы по борьбе неприятно выделился глава Российской федерации борьбы, Михаил Мамиашвили.

Выходец из Грузии, Мамиашвили вручал медали в категории вольной борьбы до 74 кг среди мужчин. В финале победу одержал Чермен Валиев, который в прошлом году получил албанское гражданство, обойдя своего бывшего товарища по команде, выступавшего под нейтральным флагом россиянина Заурбека Сидакова.

Во время церемонии награждения между Мамиашвили и Валиевым возник явный конфликт. Награду на шею бойцу надели в очень грубой форме.

«Михаил назвал меня предателем родины, - признался Валиев позже в интервью Match TV. - Это вызвало недоумение. Я выполнил все условия для смены гражданства. Все было официально. Я заплатил 5000 евро международной федерации и столько же российской».

Мамиашвили попытался сгладить ситуацию: «Я сказал, что он выбрал предательский путь, покинув Россию».

Однако его поведение осудил и бывший ведущий тренер России, наставник Валиева, Джамболат Тедеев. «Поведение Мамиашвили недопустимо. Это противоречит всем принципам спорта, человечности и многовековым традициям борьбы», - написал он в Instagram.

«Брань и лицемерные обвинения унижают не только спортсмена, но и бросают тень на весь вид спорта. Этот случай позорит не только Российскую федерацию, но и наносит ущерб имиджу всей страны, поскольку был показан в прямом эфире по всей Европе».

Список обвинений Тедеева в полном посте еще более обширен:

После вторжения в Украину в 2022 году под российским флагом больше не выступают многие сильные борцы.

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