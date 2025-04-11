Попытка украсть телефон обернулась потасовкой: полиция все чаще фиксирует кражи

12 марта около 14:30 в магазин Tele2 на улице Рая в Валга зашел человек в темной одежде и попросил показать мобильный телефон. Когда продавец начал демонстрировать товар, гость неожиданно попытался вырвать устройство из рук консультанта.

Завязалась драка, после которой подозреваемый бросился бежать, не сумев завладеть телефоном. Полиция начала уголовное производство и обратилась к общественности за помощью в установлении личности. Как сообщил 11 апреля представитель полиции Марлен Мийасте, личность, подозреваемая в нападении, была установлена.

Но это лишь частичный успех. До сих пор остается нераскрытым другое громкое преступление, случившееся в Валга несколькими днями ранее. 7 марта днем в один из магазинов на улице Метса зашел неизвестный, сорвал с витрины два ружья для пейнтбола и спокойно вышел. На нем была куртка камуфляжного цвета с капюшоном, маска и темные брюки. Преступник до сих пор остается на свободе.

Еще один подобный случай, произошедший в феврале, но уже в Ласва, в волости Выру. Тогда человек в белом комбинезоне и черной маске украл из магазина Coop кассовый аппарат с деньгами. Этот фигурант также пока не задержан. Следствие не видит прямой связи между случаями в Валга и Ласва, но возможность их взаимосвязи все же рассматривается.

Ситуация с магазинными кражами в Валга остается тревожной. За последний год полиция получила почти три сотни сообщений о таких преступлениях. В этом году, только за первые три месяца, поступило уже 40 заявлений. Наиболее частыми объектами воровства по-прежнему остаются алкоголь и товары повседневного спроса.