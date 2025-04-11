Китай призвал ЕС противостоять односторонним и запугивающим действиям

Китай и Евросоюз должны совместно работать над защитой международной торговой среды и противостоять односторонним и запугивающим действиям, чтобы поддержать правила и порядок, заявил в пятницу, 11 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.
По мнению китайского лидера, в торговой войне не может быть победителей.
«Мы всегда выступали за переговоры и мирное решение кризиса, подобного нынешнему торговому кризису», - сказал после встречи представителям СМИ испанский премьер.
Он добавил, что мир нуждается как в Китае, так и в США. Вместе с тем, отметил он, у Испании и Европы сохраняется большой дефицит торгового баланса с Пекином, и это необходимо исправить.
На июль запланирован саммит ЕС и Китая
В тот же день в Евросовете журналистам сообщили, что следующий саммит Европейского союза и КНР запланирован на июль 2025 года и пройдет в Китае. «Мы координируем свои действия с Китаем, чтобы определить дату встречи, которая, как ожидается, состоится в Китае во второй половине июля», - приводит агентство AFP слова представителя Евросовета.
Последний саммит ЕС и Китая состоялся в декабре 2023 года в Пекине.
Министр финансов США Бессент: пойти на сближение с Пекином - перерезать себе горло
Ранее глава Минфина США Скотт, выступая в Вашингтоне, посоветовал странам, которые раздумывают пойти на сближение с Пекином из-за смены торговой политики США, подумать дважды. «Это значит перерезать себе горло», - предупредил он.
Пошлины США и Китая перевалили за 100%
В четверг, 10 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что повысил импортные пошлины для китайских товаров до 145%, а не до 125%, как сообщалось ранее. Повышение сборов Трамп объяснил бездействием Пекина в связи с торговлей наркотиком фентанилом. Он также обвинял Пекин в недостаточном уважении к мировым рынкам.
В ответ на это китайский Минфин объявил, что повысит пошлины на товары из США с объявленныъ ранее 84% до 125 процентов.