Китай призвал ЕС противостоять односторонним и запугивающим действиям

По мнению китайского лидера, в торговой войне не может быть победителей.

«Мы всегда выступали за переговоры и мирное решение кризиса, подобного нынешнему торговому кризису», - сказал после встречи представителям СМИ испанский премьер.

Он добавил, что мир нуждается как в Китае, так и в США. Вместе с тем, отметил он, у Испании и Европы сохраняется большой дефицит торгового баланса с Пекином, и это необходимо исправить.

На июль запланирован саммит ЕС и Китая

В тот же день в Евросовете журналистам сообщили, что следующий саммит Европейского союза и КНР запланирован на июль 2025 года и пройдет в Китае. «Мы координируем свои действия с Китаем, чтобы определить дату встречи, которая, как ожидается, состоится в Китае во второй половине июля», - приводит агентство AFP слова представителя Евросовета.

Последний саммит ЕС и Китая состоялся в декабре 2023 года в Пекине.

Министр финансов США Бессент: пойти на сближение с Пекином - перерезать себе горло

Ранее глава Минфина США Скотт, выступая в Вашингтоне, посоветовал странам, которые раздумывают пойти на сближение с Пекином из-за смены торговой политики США, подумать дважды. «Это значит перерезать себе горло», - предупредил он.

Пошлины США и Китая перевалили за 100%

В четверг, 10 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что повысил импортные пошлины для китайских товаров до 145%, а не до 125%, как сообщалось ранее. Повышение сборов Трамп объяснил бездействием Пекина в связи с торговлей наркотиком фентанилом. Он также обвинял Пекин в недостаточном уважении к мировым рынкам.