Депутат Европарламента рассказала, о чем говорят в Брюсселе у кофе-машины

Несмотря на предупреждения президента США Дональда Трампа и представление идеи оборонного плана Европейского союза на сумму 800 миллиардов евро, что вселило надежду на пробуждение Европы, по словам депутата Европейского парламента от Социал-демократической партии Марины Кальюранд, происходящее до сих пор не дошло до сознания многих государств-членов.
Депутат и бывший дипломат, находящаяся сейчас в Брюсселе, поделилась, своими впечатлениями в прямом эфире радио Kuku.
- В школе, на работе - везде есть темы для разговоров у кофе-машины. Какая сейчас самая горячая тема в Европарламенте?
- Одна из самых острых - это, конечно, безопасность. Когда речь заходит об Украине, о России, о непредсказуемом поведении президента Трампа, именно это обсуждают. Если раньше было четкое понимание, что мы союзники США, думаем и действуем в одном ключе, то сейчас появляется все больше вопросов. Да, мы союзники, но наш союзник порой ведет себя так, что мы просто не можем понять, чего от него ждать.
Если смотреть с точки зрения моей фракции, то еще одна важная тема - это миграция. После выборов в Европарламент разные страны начали занимать совсем разные позиции и отказываться от того, о чем договаривались год назад в рамках миграционного пакета. Как контролировать нелегальную миграцию? Как с ней бороться? Как обеспечить, чтобы восточная граница ЕС, которая и наша граница, была как можно лучше защищена? И как, наконец, преодолеть это табу - мол, за деньги ЕС нельзя строить инфраструктуру на границе? Так что миграция - это тоже тема, по которой у нас много разногласий и внутри фракции, и в самом парламенте.
- Эстонские депутаты Европарламента также подчеркивают, что в странах Балтии мы очень хорошо осознаем необходимость увеличения оборонных расходов - в СМИ звучит даже цифра 5 процентов. А в других государствах-членах речь идет об уровне между нулем и одним процентом. Тогда возникает вопрос: что мы вообще пытаемся сделать и кто должен убеждать остальных?
- Это, безусловно, наша общая задача. Но это также вопрос, который я задала Урсуле фон дер Ляйен, когда она встречалась с нашей фракцией. Я спросила: что она делает для того, чтобы вклад государств-членов в помощь Украине был хотя бы немного более равным? Хотя бы немного более солидарным? Ведь Европейский союз держится на солидарности. Но на этот вопрос она так и не ответила.
В Европейском союзе мы также выдвинули идею о создании специального финансового фонда, по аналогии с тем, что был учрежден после брекзита, чтобы поддержать страны, чья экономика наиболее пострадала. Сейчас должен быть подобный механизм поддержки для государств, которые несут наибольшую нагрузку в результате войны в Украине.
- В этом контексте вспоминается обсуждение в СМИ, почему премьер-министр Великобритании не пригласил Эстонию на встречу по Украине в Лондоне. Тогда было много разговоров - не стали ли мы, страны Балтии, своего рода «лающими собаками»? Что мы якобы только требуем и критикуем? Как вы сами это воспринимаете - действительно ли такое отношение к нам распространилось?
- Часто мы действительно по-разному воспринимаем происходящее. Когда наша фракция собиралась в июле и мы провели первый круг обсуждений, все руководители делегаций должны были рассказать, какие темы были самыми острыми в ходе избирательной кампании и чего ждут избиратели. Я выступала примерно тринадцатой, и до этого момента ни разу не прозвучало слово «безопасность». Говорили о жилье, социальных проблемах - а тема безопасности всплыла только позже.
Я убеждена, что, к сожалению, не все в Европе до сих пор осознали: война в Украине - это не только война Украины. Украина сражается за наши ценности, за наши принципы, за международный правопорядок. И это понимание, к сожалению, еще не пришло ко всем.
Европейский парламент особенный тем, что он отражает мнение людей в Европе. Правительства говорят то, что было согласовано на уровне властей. А депутаты здесь представляют своих избирателей, и они как раз показывают, что думают люди. Слушая их, видно, что, к сожалению, избиратели сегодня… Я не могу сказать, что они не переживают из-за войны в Украине, но для них это слишком далеко, и они воспринимают это как нечто удаленное. Им сегодня важнее другие вопросы.
Но другого пути нет, нужно объяснять и говорить.