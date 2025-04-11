Депутат Европарламента рассказала, о чем говорят в Брюсселе у кофе-машины

Депутат и бывший дипломат, находящаяся сейчас в Брюсселе, поделилась, своими впечатлениями в прямом эфире радио Kuku.

- В школе, на работе - везде есть темы для разговоров у кофе-машины. Какая сейчас самая горячая тема в Европарламенте?

- Одна из самых острых - это, конечно, безопасность. Когда речь заходит об Украине, о России, о непредсказуемом поведении президента Трампа, именно это обсуждают. Если раньше было четкое понимание, что мы союзники США, думаем и действуем в одном ключе, то сейчас появляется все больше вопросов. Да, мы союзники, но наш союзник порой ведет себя так, что мы просто не можем понять, чего от него ждать.

Если смотреть с точки зрения моей фракции, то еще одна важная тема - это миграция. После выборов в Европарламент разные страны начали занимать совсем разные позиции и отказываться от того, о чем договаривались год назад в рамках миграционного пакета. Как контролировать нелегальную миграцию? Как с ней бороться? Как обеспечить, чтобы восточная граница ЕС, которая и наша граница, была как можно лучше защищена? И как, наконец, преодолеть это табу - мол, за деньги ЕС нельзя строить инфраструктуру на границе? Так что миграция - это тоже тема, по которой у нас много разногласий и внутри фракции, и в самом парламенте.