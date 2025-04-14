Жалоба в США: может ли церковь, связанная с Московским патриархатом, подорвать отношения Эстонии с главным союзником?

В прошлый четверг Эстонская христианская православная церковь (ЭХПЦ) и Пюхтицкий монастырь, связанные с Московским патриархатом, подали официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), обвиняя эстонские власти в «дискриминационных изменениях и административном давлении». Rus.Postimees выяснил, что из себя представляет эта комиссия и как данное заявление может повлиять на отношения Эстонии с одним из главных союзников - США.
В заявлении ЭХПЦ и Пюхтицкого монастыря, направленном в США, поднимаются вопросы о возможных угрозах религиозной свободе, вмешательстве в канонические связи религиозных объединений и риске принудительного закрытия. В нем упоминаются угрозы депортации иностранных священнослужителей и монахинь, а также использование государством PR-агентства для формирования общественного мнения. По мнению адвокатов Стевена-Христо Эвестуса и Артура Князева, эти меры нарушают международные стандарты религиозной свободы и подрывают демократические нормы Эстонии, оставляя неясной реальную угрозу безопасности.