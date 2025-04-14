Жалоба в США: может ли церковь, связанная с Московским патриархатом, подорвать отношения Эстонии с главным союзником?

В прошлый четверг Эстонская христианская православная церковь (ЭХПЦ) и Пюхтицкий монастырь, связанные с Московским патриархатом, подали официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), обвиняя эстонские власти в «дискриминационных изменениях и административном давлении». Rus.Postimees выяснил, что из себя представляет эта комиссия и как данное заявление может повлиять на отношения Эстонии с одним из главных союзников - США.