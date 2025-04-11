Задержанное в пятницу судно связано с известной индийской компанией

Рано утром в пятницу,11 апреля, Военно-морские силы Эстонии задержали находящийся под санкциями танкер KIWALA, который направлялся в российский порт Усть-Луга. В качестве порта отправления судно указало порт Сикка, расположенный в Западной Индии. В этом порту имеется причал, предназначенный преимущественно для танкеров. Операция началась поздно вечером в четверг, при ее проведении также использовалась поддержка с воздуха - вертолеты. Танкер вошел в территориальные воды Эстонии рано утром в 4:19. По данным Marine Traffic, в настоящее время он стоит на якоре у острова Аэгна, и за ним наблюдают несколько кораблей Военно-морских сил Эстонии.