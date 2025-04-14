Детей из Ида-Вирумаа отвезли в зону военных действий и использовали для пропаганды агрессии РФ

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Опасность для конституционного строя Эстонии по-прежнему исходит от агрессивных внешнеполитических целей России, которая в разные годы организовывала в Эстонии операций влияния разной интенсивности.

Агрессия России против Украины изменила и тактику россиян, и подход стран Запада, включая Эстонию, к предотвращению и пресечению враждебного влияния России. Если на улицах, в реальной жизни стало меньше враждебной деятельности, то в Интернете ее теперь гораздо больше.

Цель влияния - подростки и молодежь

Непосредственно подверженная российской пропаганде часть эстонского общества - люди преимущественно пожилые люди. Большинство русскоязычного населения Эстонии предпочитает автократической России западное информационное и ценностное пространство.

Влияние России в Эстонии в сравнении с прошлым десятилетием сегодня пребывает скорее в упадке из-за санкций и из-за того, что многие активисты переехали в Россию. Однако Россия пытается удерживать свою сферу влияния, активно приглашая молодых людей из соседних стран на якобы развлекательные или просветительские мероприятия.

Цель этой работы - использовать их в будущем для влияния на политику стран проживания. Такая тактика использовалась Россией десятилетиями, но в Эстонии до сих пор не принесла больших результатов.

Если в начале войны было меньше пропагандистских мероприятий для молодежи из других стран, то теперь Кремль снова активно предлагает различные онлайн- и офлайн-программы, конкурсы, экскурсии, олимпиады и другие мероприятия с пропагандистским назначением.