Детей из Ида-Вирумаа отвезли в зону военных действий и использовали для пропаганды агрессии РФ

В обнародованном сегодня ежегоднике Департамента полиции безопасности (КаПо) много внимания уделено работе государственных структур России с детьми и молодежью в Эстонии. Выяснилось, что молодежный работник из Силламяэ Андрей Маркус и его жена Елена Курган, работающая в нарвском центре «Ругодив», отвезли детей в зону военных действий и позволили использовать их в военной пропаганде РФ.
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Опасность для конституционного строя Эстонии по-прежнему исходит от агрессивных внешнеполитических целей России, которая в разные годы организовывала в Эстонии операций влияния разной интенсивности.
Агрессия России против Украины изменила и тактику россиян, и подход стран Запада, включая Эстонию, к предотвращению и пресечению враждебного влияния России. Если на улицах, в реальной жизни стало меньше враждебной деятельности, то в Интернете ее теперь гораздо больше.
Цель влияния - подростки и молодежь
Непосредственно подверженная российской пропаганде часть эстонского общества - люди преимущественно пожилые люди. Большинство русскоязычного населения Эстонии предпочитает автократической России западное информационное и ценностное пространство.
Влияние России в Эстонии в сравнении с прошлым десятилетием сегодня пребывает скорее в упадке из-за санкций и из-за того, что многие активисты переехали в Россию. Однако Россия пытается удерживать свою сферу влияния, активно приглашая молодых людей из соседних стран на якобы развлекательные или просветительские мероприятия.
Цель этой работы - использовать их в будущем для влияния на политику стран проживания. Такая тактика использовалась Россией десятилетиями, но в Эстонии до сих пор не принесла больших результатов.
Если в начале войны было меньше пропагандистских мероприятий для молодежи из других стран, то теперь Кремль снова активно предлагает различные онлайн- и офлайн-программы, конкурсы, экскурсии, олимпиады и другие мероприятия с пропагандистским назначением.
Бесплатные поездки в Россию подаются как выигрыш в конкурсах или соревнованиях, но на самом деле берут всех, кого удается заманить. Молодежь привлекают прежде всего через Интернет, поскольку так создается непосредственный контакт, который может остаться незамеченным взрослыми.
Интересно, что подростков из Эстонии и других европейских стран не привлекают пропагандистские мероприятия России, связанные со Второй мировой войной. Интерес российских школьников к истории также низок.
Мероприятия рекламируются как в зарубежных странах, так и в России через современные темы: IT, окружающая среда, медиа, международные отношения, предпринимательство.
Посольство Российской Федерации в Эстонии рекламирует разнообразные соревнования и предложения для молодежи. Темой 2025 года станет 80-я годовщина окончания Второй мировой войны. В России ожидают массовые визиты молодежи из других стран.
Путевка в детский лагерь «Артек»
В 2014 году Российская Федерация оккупировала украинский полуостров Крым (Автономная республика Крым в составе Украины). Уже в следующем после оккупации году Россия начала в Крыму программу влияния на молодежь, фактически возродив традиции пионерских лагерей советского времени.
В прошлом году в такой лагерь отправились дети из Силламяэ. На сайте фонда «Содружество», созданного участниками «Артека», появился пост о конкурсе «Артек - столица детства». Победителями были объявлены 20 делегаций со всего мира.
Среди победителей оказалась танцевальная группа «Фламинго», работающая в культурном центре Нарвы «Ругодив» под руководством Елены Курган. Призом была бесплатная поездка в «Артек». Это означает, что эстонских детей позвали в зону военных действий.
Муж Елены Курган, сотрудник Силламяэского центра интересов и молодежи «Улей» Андрей Маркус оформил согласно инструкциям организаторов проездные документы для себя и детей, чтобы поехать на оккупированную Россией территорию Украины.
В Международном детском центре «Артек» эстонских детей определили в лагерь «Лесной». Лагерь организовал для них встречи с людьми, находящимися под санкциями в нескольких зарубежных странах за антигуманные действия.
Среди них были, например, генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и телевизионный ведущий Дмитрий Киселев, поддерживающий присутствие российских войск в Украине и находящийся под санкциями на Западе за распространение кремлевской пропаганды.
Для детей выступал певец и политик Денис Майданов, многие песни которого наполнены русскими националистическими темами: ВДВ, ОМОН и спецназ. В его музыкальных видеоклипах демонстрируются тактические силовые акции, солдаты подразделений и военная техника.
Непосредственно перед агрессией против Украины Майданов оправдывал военный удар России, заявляя, что Украина до Днепра - это Россия.
Дети участвовали в проекте «Мост дружбы: Россия и мир». В программе выступала российская телеведущая Мария Ситель, которая принимала участие в народных мероприятиях, поддерживающих вторжение России в Украину.
Отдыхавшие в лагере дети встретились с солдатами, участвовавшими в военной агрессии против Украины. Детям показывали разное оружие, а в музей «Артека» был передан боевой флаг ЧВК «Вагнер».
«Артек» проводит поддерживающие мероприятия для российских военных, которые отправились в Украину убивать, а потом снимают пропагандистские видеоролики, на которых люди в футболках «Артека» передают гуманитарную помощь.
Дети из Эстонии, поехавшие в лагерь, позже использовались в пропагандистских материалах «Артека». На опубликованных фотографиях видно, что эстонских детей построили буквой V, использующейся в российской пропаганде против Украины.
17 июля 2023 года «Артек» был включен в санкционный список Великобритании за участие в проводящейся правительством России программе депортации и перевоспитания украинских детей.
24 августа 2023 года «Артек» и его директор Константин Федоренко были внесены в санкционный список США в связи с депортацией украинских детей в Россию. 24 июня 2024 года организация попала в санкционные списки многих стран Европейского союза.
«Артек» является федеральным бюджетным учреждением, выполняющим задачи правительства России и Министерства образования. Поскольку Россия продолжает вести враждебную работу с молодежью с той же силой, правительство Эстонии решило в 2024 году ввести новую санкцию для защиты от деятельности по влиянию Российской Федерации и Республики Беларусь.
Согласно санкции номер 84, введенной правительством Эстонии 19 декабря 2024 года, запрещается организовывать участие эстонских граждан и жителей Эстонии в мероприятиях, проводящихся в интересах физических или юридических лиц, осуществляющих или поддерживающих публичную власть Российской Федерации и Республики Беларусь на их территории или на незаконно оккупированных или аннексированных Россией территориях Украины, в рамках которых оправдываются или поддерживаются политика агрессии, вооруженные силы, война агрессии против Украины или оккупация и аннексия территории Украины.
Также запрещается сознательно и непосредственно содействовать участию в вышеупомянутых мероприятиях.
Влияние на молодежь - классика подрывной работы
Так называемая «Доктрина Герасимова» - это внешнеполитическая программа, разработку которой за пределами России приписывают российскому военачальнику Валерию Герасимову.
Доктрина ставит в один ряд с военными действиями политические, экономические и пропагандистские мероприятия. На самом деле в этой доктрине нет ничего нового - она является продолжение практик пропаганды, которые применялись КГБ СССР.
В 1984 году сотрудник КГБ, специалист пропаганды, дезинформации и подрывных действий Юрий Безменов бежал в США. Он дал публичное интервью, в котором рассказал о технологиях подрывной деятельности. Безменов назвал четыре ее этапа.
1. Деморализация.
2. Дестабилизация.
3. Организация кризиса и управление им. Возможные варианты дальнейших действий: гражданская война, интервенция.
4. «Нормализация», в т.ч. ликвидация ключевых организаторов и исполнителей акций, осуществленных на первых трех этапах.
Деморализация по этой методике занимает 15-20 лет и состоит в первую очередь из влияния на детей и молодежь.
Проект «Поезд памяти» для встречи с Лукашенко
Пропагандистский проект для молодежи России и Белоруссии «Поезд памяти» начался в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. По замыслу он воспитывает в молодежи патриотизм и знание «общей славной истории».
В проекте особое значение придается победа в Великой Отечественной войне. Россия, Беларусь и страны СНГ знакомят школьников с историей Второй мировой войны и дают им возможность посетить мемориальные места в России и Беларуси на поезде.
Организаторы планируют впервые привлечь представителей всех стран, которые были оккупированы Советским Союзом. Президент России сравнил это мероприятие с кампанией раздачи георгиевской ленты и маршами «Бессмертного полка», которые также являются важными инструментами кремлевской пропаганды.
Участники, то есть пассажиры «поезда» встречались с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. По результатам встреч пишутся пресс-релизы и посты в социальных сетях. Они демонстрируют, как Кремль представляет каждого ребенка в качестве официального представителя его страны.