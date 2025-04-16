Департамент полиции безопасности (КаПо) обнародовал свой ежегодник, в котором одной из угроз безопасности страны названа активная работа пропагандистов, живущих в Эстонии. КаПо начала активно аннулировать их виды на жительство.
В ежегоднике Департамент полиции безопасности объяснил, каким образом российская информационная пропаганда угрожает безопасности Эстонии, и какие меры приняты, чтобы снизить ее влияние.
Пропагада представляет собой мощный метод раскалывания общества. Наиболее активных пропагандистов с 2022 года стали депортировать, аннулируя их виды на жительство. В 2024 году несколько постоянных жителей Эстонии перебрались жить в Россию с помощью КаПо.
Так, 16 марта 2024 года состоялись так называемые «выборы» для переизбрания Владимира Путина. В пункт голосования в Ивангороде приезжала уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Москалькова встретилась там с бывшими уже жителями Эстонии Зоей Палямар и Сергеем Непримеровым.
Среди волонтеров из Эстонии, задействованных в организации победы Путина, были также давно известные проекремлевские активисты Сергей Чаулин и Алексей Есаков. Всем четырем - Палямар, Непримерову, Чаулину и Есакову - аннулировали вид на жительство в Эстонии и запретили въезд в Шенгенскую зону.
В 2024 году по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны аннулировал также вид на жительство Алексея Федорова, активно вовлеченного в деятельность по российскому влиянию в Пярну.
Федоров распространял в соцсетях идеи в поддержку кремлевского режима, называл войну против Украины «спецоперацией» и убеждал своих подписчиков, что принятие украинских беженцев способствует возрождению нацизма в Эстонии.
Федоров организовал команду Airsoft, которая тренировалась в военной тактике. Ежегодно он посещал Россию для участия в военных выставках и обучениях. Курсы по выживанию вели сотрудники ГРУ РФ. Федоров не скрывал, что в случае нападения России на Эстонию будет воевать на стороне России.
Всего с 2022 по конец 2024 года по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство пятнадцати человек.
Влияние медиаканалов в интернете растет
Социальные сети становятся все более влиятельным инструментом распространения пропаганды.
Европейский Союз ввел международные санкции против российских государственных пропагандистских каналов еще с 2014 года в ответ на поддержку агрессии против Украины.
Эстония последовательно применяет санкции ЕС с 2019 года, и особенно с 2022 года в связи с полномасштабной военной агрессией России против Украины. Для достижения эффективности важно привлекать к ответственности тех, кто уклоняется от санкций.
27 января 2025 года Харьюский уездный суд признал виновным Мати-Дмитрия Тересталя, одного из бывших руководителей Sputnik-Эстония. Решение пока не вступило в законную силу.
Другой руководитель Sputnik-Эстония, Елена Черышева уехала из страны и теперь возглавляет представительство Sputnik в Крыму. Она остается в международном розыске по обвинению в нарушении международного санкционного режима.
Процесс в отношении Светланы Бурцевой, сотрудницы каналов Sputnik и его дочернего канала Baltnews, которые входят в государственный пропагандистский концерн «Россия Сегодня», завершен, а решение суда ожидается в июне 2025 года. Помимо нарушения санкций, Бурцеву обвиняют в государственной измене.
Ее книга о гибридной войне издана российской частной разведывательной компанией R-Techno, директором и владельцем которой является бывший сотрудник ФСБ Роман Ромачёв. Книга, отражающая враждебные Кремлю идеи, посвящена гибридной войне, итогом которой должна стать победа России.
Пропагандисты, традиционно ориентировавшиеся на русскоязычное сообщество в Эстонии через официальные кремлевские каналы, стали более заметны в социальных сетях. Примером такой пропаганды КаПо называет деятельность Олега Беседина, который на своих каналах распространяет кремлевскую пропаганду.
Искусственный интеллект помогает влиять на эстонцев
«Много лет мы считали самую уязвимой для пропаганды целевой группой русскоязычное население Эстонии, - пишет КаПо в ежегоднике. - Эстонский язык эффективно служил щитом безопасности. Развитие искусственного интеллекта меняет картину угроз».
Современные инструменты позволяют транслировать пропаганду и на эстонском языке, поскольку постоянно совершенствующиеся приложения искусственного интеллекта становятся все более убедительными и умелыми.
Помимо демонизации поддержки Украины, Кремль стремится запугать политиков и других влиятельных людей в Европе. Особенно болезненно Кремль реагирует на демонтаж так называемых «красных памятников», возведенных во времена советской оккупации в других странах.
Россия возбуждает показательные уголовные дела в отношении членов правительств и государственных служащих стран Евросоюза, в том числе балтийских государств.
Так, летом 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно вынес постановление об аресте директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, в отношении которой возбудили уголовное дело за распространение «ложной информации» о российской армии.
Директора музея решили «наказать» за то, что последние два года 9 мая на стене Нарвского музея висел плакат с сообщением: «Путин - военный преступник».
Следственный комитет Российской Федерации публично заявил, что заочно предъявил обвинения примерно двумстам лицам, включая бывшего премьер-министра Эстонии Каю Каллас, бывшего государственного секретаря Таймара Петеркопа и бывшего министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса. На момент предъявления обвинений все они занимали свои посты.
Пост пресс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой в соцсетях в связи с этими уголовными делами гласил: «Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа в связи с уничтожением памятников советским солдатам. За преступления, направленные против памяти освободителей мира от нацизма и фашизма, необходимо будет ответить. И это только начало!».