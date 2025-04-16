В ежегоднике Департамент полиции безопасности объяснил, каким образом российская информационная пропаганда угрожает безопасности Эстонии, и какие меры приняты, чтобы снизить ее влияние.

Пропагада представляет собой мощный метод раскалывания общества. Наиболее активных пропагандистов с 2022 года стали депортировать, аннулируя их виды на жительство. В 2024 году несколько постоянных жителей Эстонии перебрались жить в Россию с помощью КаПо.

Так, 16 марта 2024 года состоялись так называемые «выборы» для переизбрания Владимира Путина. В пункт голосования в Ивангороде приезжала уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Москалькова встретилась там с бывшими уже жителями Эстонии Зоей Палямар и Сергеем Непримеровым.

Среди волонтеров из Эстонии, задействованных в организации победы Путина, были также давно известные проекремлевские активисты Сергей Чаулин и Алексей Есаков. Всем четырем - Палямар, Непримерову, Чаулину и Есакову - аннулировали вид на жительство в Эстонии и запретили въезд в Шенгенскую зону.

Сергей Непримеров, бывший житель Эстонии, чей вид на жительство аннулирован. Фото: Скриншот из ежегодника КаПо.

В 2024 году по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны аннулировал также вид на жительство Алексея Федорова, активно вовлеченного в деятельность по российскому влиянию в Пярну.

Федоров распространял в соцсетях идеи в поддержку кремлевского режима, называл войну против Украины «спецоперацией» и убеждал своих подписчиков, что принятие украинских беженцев способствует возрождению нацизма в Эстонии.