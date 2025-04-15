Борьба со взяточниками: бесплатные клумбы для чиновника и миллионный штраф центристам

В последнем выпуске ежегодника Департамента полиции безопасности (КаПо) можно прочитать о том, как в партиях проворачивают коррупционные схемы. Два ярких примера со взятками, которые приведены в этом выпуске, связаны с центристами.
Далее текст ежегодника.
В ноябре 2024 года Харьюский уездный суд признал бывшего старейшину района Пирита и бывшего члена Центристской партии Тыниса Лийната виновным в вымогательстве и получении взятки в крупных размерах, в присвоении и в нарушении ограничения на сделки.
Предварительное расследование, проведенное Департаментом полиции безопасности, показало, что Лийнат требовал взятки от руководителя компании, отвечавшей за уборку улиц и зеленых зон в районе Пирита.
Любитель бесплатных клумб получил четыре года
Он обещал обеспечить компании победу в тендере и не налагать на нее штрафы за несоответствия в выполненных работах. Если раньше Тынис Лийнат требовал от своих подчиненных тщательно проверять работы компании и налагать штрафы за недостатки, то после получения взятки фирму уже не штрафовали.
Районный чиновник поставил предпринимателя перед выбором: либо постоянно платить крупные штрафы, либо давать взятки за поддержание хороших отношений. В такой ситуации нужно сообщить о происшествии правоохранительным органам, которые прекратят незаконные действия чиновника.
Лийнат запросил у предпринимателя в общей сложности 53 000 евро взяток, из которых до момента ареста успел получить 23 000 евро. С февраля по июнь 2022 года предприниматель ежемесячно приносил Лийнату наличные в размере 4000-5000 евро.
Лийнат быстро тратил незаконно полученные деньги. Более того, выяснилось, что Тынис Лийнат вместе с начальником отдела городского хозяйства района Пирита организовал на деньги из бюджета озеленение частного участка. Стоило это еще 6800 евро.
Чтобы провернуть эту операцию компании, проводившей работы, было велено указывать в счетах за озеленение адреса участков общего пользования. На самом деле купленную на средства бюджета землю туда не доставляли.
Дело против начальника отдела городского хозяйства было прекращено с обязательством выплаты 1200 евро в государственный бюджет.
Полиция безопасности задержала Лийната 4 июля 2022 года, а 15 июля прекратилось его членство в Центристской партии.
Тынис Лийнат был также признан виновным в нарушении ограничения на сделки. На бюджетные средства города он заказал строительство шумозащитной стены стоимостью 70 000 евро на улице Меривялья для людей, ранее поддержавших его избирательную кампанию суммой в 10 000 евро.
Политик частично признал свою вину. Харьюский уездный суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, из которых ему предстояло отбыть четыре месяца и 25 дней. Кроме того, суд конфисковал у Лийната 20 000 евро.
Центристская партия признана виновной
В начале 2025 года Государственный суд признал виновными в торговле влиянием бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, бизнесмена Хиллара Тедера и Центристскую партию (ЦП) как юридическое лицо.
Согласно обвинению, в феврале 2020 года предприниматель Хилар Тедер и политик Валерий Корб встретились в кафе торгового центра T1. Тедер предложил генеральному секретарю Центристской партии Корбу пожертвование для партии.
Взамен он хотел, чтобы Корб, используя своё влияние генерального секретаря, повлиял на мэра Таллинна, также члена ЦП. Нужно было решить спор о плате за сервитут в пользу фирмы, подконтрольной Тедеру. В том числе требовалась снижение установленной цены и пересмотр условий, по которым чиновники уже приняли решение.
Апелляционный суд пришел к выводу, что доказательства позволяют без сомнений утверждать, что к Porto Franco чиновники относились иначе, чем обычно, то есть неравноправно, и именно указания Михаила Корба и мэра привела к урегулированию вопроса.
Для Porto Franco дела начали развиваться благоприятно только после встречи Тедера и Корба и заключения соглашения о торговле влиянием. В обычном порядке и без явного давления на чиновника фирма Porto Franco не смогла бы получить такой же результат.
При соблюдении обычной процедуры компания должна была бы вести переговоры с Департаментом городского имущества Таллинна для достижения взаимовыгодного соглашения, а в случае его отсутствия обратиться с жалобой в административный суд.
Государственный суд повторил в своем решении, что заключение соглашения о воздействии на чиновника подрывает доверие к честности государственной власти. Суд приговорил Корба к одному году и двум месяцам тюрьмы с испытательным сроком два года, а Тедера - к одному году и пяти месяцам тюрьмы с испытательным сроком два года.
Центристской партии суд назначил штраф в размере 750 000 евро, увеличив его на 250 000 евро за счет неисполненной части приговора Харьюского уездного суда. Таким образом, итоговый штраф, который должна выплатить Центристская партия, составляет миллион евро.