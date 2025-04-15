Борьба со взяточниками: бесплатные клумбы для чиновника и миллионный штраф центристам

Чтобы провернуть эту операцию компании, проводившей работы, было велено указывать в счетах за озеленение адреса участков общего пользования. На самом деле купленную на средства бюджета землю туда не доставляли.

Дело против начальника отдела городского хозяйства было прекращено с обязательством выплаты 1200 евро в государственный бюджет.

Полиция безопасности задержала Лийната 4 июля 2022 года, а 15 июля прекратилось его членство в Центристской партии.

Тынис Лийнат был также признан виновным в нарушении ограничения на сделки. На бюджетные средства города он заказал строительство шумозащитной стены стоимостью 70 000 евро на улице Меривялья для людей, ранее поддержавших его избирательную кампанию суммой в 10 000 евро.

Отсидевший срок Тынис Лийнат вышел из тюрьмы. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Политик частично признал свою вину. Харьюский уездный суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, из которых ему предстояло отбыть четыре месяца и 25 дней. Кроме того, суд конфисковал у Лийната 20 000 евро.

Центристская партия признана виновной

В начале 2025 года Государственный суд признал виновными в торговле влиянием бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, бизнесмена Хиллара Тедера и Центристскую партию (ЦП) как юридическое лицо.

Согласно обвинению, в феврале 2020 года предприниматель Хилар Тедер и политик Валерий Корб встретились в кафе торгового центра T1. Тедер предложил генеральному секретарю Центристской партии Корбу пожертвование для партии.