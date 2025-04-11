Уменьшение числа жителей Эстонии, осуждающих агрессию России, связано с Трампом и падением доверия к правительству

​​Доля жителей Эстонии, которые осуждают военную агрессию против Украины, сократившись еще на несколько процентных пунктов, оказалась на минимальном уровне за все три года войны. Если в апреле 2022 года нападение России однозначно осуждали 75% собеседников социологов, то сейчас эта доля упала ниже 70%.