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Уменьшение числа жителей Эстонии, осуждающих агрессию России, связано с Трампом и падением доверия к правительству

Плакат «Россия убивает. Украина едина» в руках участницы митинга в поддержку Украины, посольство РФ на улице Пикк, Таллинн, 22 января 2025 года.
Плакат «Россия убивает. Украина едина» в руках участницы митинга в поддержку Украины, посольство РФ на улице Пикк, Таллинн, 22 января 2025 года. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Социологи, которые по заказу Госканцелярии опрашивали жителей Эстонии об их отношении к военной агрессии РФ против Украины, объяснили Rus.Postimees причину сокращения доли тех, кто осуждает действия Москвы.

​​Доля жителей Эстонии, которые осуждают военную агрессию против Украины, сократившись еще на несколько процентных пунктов, оказалась на минимальном уровне за все три года войны. Если в апреле 2022 года нападение России однозначно осуждали 75% собеседников социологов, то сейчас эта доля упала ниже 70%.

Предыдущее исследование фиксировало двукратное увеличение тех, кто открыто говорит о поддержке действий РФ в Украине. В декабре таких респондентов было 6% вместо 3% в сентябре 2024 года.

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