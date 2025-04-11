Уменьшение числа жителей Эстонии, осуждающих агрессию России, связано с Трампом и падением доверия к правительству

Социологи, которые по заказу Госканцелярии опрашивали жителей Эстонии об их отношении к военной агрессии РФ против Украины, объяснили Rus.Postimees причину сокращения доли тех, кто осуждает действия Москвы.
Доля жителей Эстонии, которые осуждают военную агрессию против Украины, сократившись еще на несколько процентных пунктов, оказалась на минимальном уровне за все три года войны. Если в апреле 2022 года нападение России однозначно осуждали 75% собеседников социологов, то сейчас эта доля упала ниже 70%.