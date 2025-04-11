Православная церковь вела с Россией тайные переговоры о незаконном финансировании школы в Таллинне

Скриншот с сайта школы Св. Иоанна Шанхайского. Фото: скриншот

Духовным наставником и одним из основателей школы является настоятель таллиннской церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Андрей Мере (в миру - Андрес Мере).

В 2022 году школа св. Иоанна Шанхайского организовала конференцию «Классическое школьное образование», на которой большинство участников выступали онлайн.

Одной из докладчиц была доцент кафедры психологии Православного университета святого Иоанна в Москве Надежда Храмова, которая рассказывала о принципах Русской классической школы.

На конференции участники противопоставляли русские ценности западным, подчеркивали необходимость патриотического воспитания детей. В других своих выступлениях Храмова заявляла: «Именно благодаря Сталину наше образование живет! В чем особенность сталинских учебников? Они естественны, исходят из интересов ребенка».

Она также объясняла необходимость возврата к учебникам 1940-х - 1950-х годов, «поскольку они содержат современную методику, включающую все достижения довоенного периода. Первый президент Российской педагогической академии Владимир Потемкин говорил, что нам нужно создать образование, достойное нации-победителя. Еще в 1943 году!»

Как и другие частные школы в Эстонии, школа св. Иоанна Шанхайского получает государственную поддержку из бюджета. Этот факт и отказ в продлении вида на жительство основателю школы Валерию Решетникову не помешали представителям ЭПХЦ и школы искать альтернативные пути финансирования школы, которые в некоторых случаях могут противоречить законодательству.

Школа Св. Иоанна Шанхайского постоянно собирает пожертвования на деятельность. Фото: скриншот с сайта школы