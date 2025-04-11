Православная церковь вела с Россией тайные переговоры о незаконном финансировании школы в Таллинне

В обнародованном сегодня ежегоднике Департамент полиции безопасности (КаПо) рассказал о тайных попытках митрополита Евгения и связанной с Московским патриархатом православной церкви получить в России финансирование для частной православной школы, которая действует в Таллинне. На организованной школой конференции говорили о пользе сталинского подхода к образованию.
Далее текст ежегодника.
Патриарх Русской Православной Церкви (РПЦ) Кирилл (Владимир Гундяев) не раз публично заявлял, что Эстония является канонической территорией РПЦ. Следовательно, он осуществляет контроль над своей канонической территорией. Иерархия РПЦ предполагает, что этот контроль распространяется и на Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ).
Митрополиту ЭПХЦ Евгению (Валерию Решетникову), который был избран по указанию Московского Патриархата и транслирует в Эстонии волю Кремля, не продлили вид на жительство в Эстонии по соображениям безопасности.
То, что Евгений руководит церковью из России, прямо указывает на сильные связи ЭПХЦ с РПЦ и Московским Патриархатом. Евгений был ректором Московской духовной академии, которая является центром подготовки духовенства РПЦ.
Поскольку через церковь влияют на молодых россиян, задачей Решетникова, когда он стал митрополитом православной церкви в Эстонии, было привлечение молодежи к церковной жизни. Долгосрочная цель РПЦ - обеспечить преемственность духовенства ЭПХЦ, которое бы устраивало Москву.
С одобрения митрополита была создана русскоязычная частная школа - Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, которая начала работу в 2021/2022 учебном году. После отказа в продлении вида на жительство Решетникову школа попыталась ограничить контакты с митрополитом.
С сайта школы удалили его благословение и фотографию, перестали представлять его как главу попечительского совета школы. Тем не менее, инициатива митрополита Евгения продолжает жить, а в церквях ЭПХЦ продолжают собирать пожертвования на деятельность школы.
Духовным наставником и одним из основателей школы является настоятель таллиннской церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Андрей Мере (в миру - Андрес Мере).
В 2022 году школа св. Иоанна Шанхайского организовала конференцию «Классическое школьное образование», на которой большинство участников выступали онлайн.
Одной из докладчиц была доцент кафедры психологии Православного университета святого Иоанна в Москве Надежда Храмова, которая рассказывала о принципах Русской классической школы.
На конференции участники противопоставляли русские ценности западным, подчеркивали необходимость патриотического воспитания детей. В других своих выступлениях Храмова заявляла: «Именно благодаря Сталину наше образование живет! В чем особенность сталинских учебников? Они естественны, исходят из интересов ребенка».
Она также объясняла необходимость возврата к учебникам 1940-х - 1950-х годов, «поскольку они содержат современную методику, включающую все достижения довоенного периода. Первый президент Российской педагогической академии Владимир Потемкин говорил, что нам нужно создать образование, достойное нации-победителя. Еще в 1943 году!»
Как и другие частные школы в Эстонии, школа св. Иоанна Шанхайского получает государственную поддержку из бюджета. Этот факт и отказ в продлении вида на жительство основателю школы Валерию Решетникову не помешали представителям ЭПХЦ и школы искать альтернативные пути финансирования школы, которые в некоторых случаях могут противоречить законодательству.
Например, в 2024 году представители ЭПЦ МП (тогда она так называлась) вели тайные переговоры о финансировании школы с федеральным агентством «Россотрудничество», действующим под юрисдикцией Министерства иностранных дел России и поддерживающим проекты влияния России.
«Россотрудничество» - это инструмент агрессивной внешней политики России. С 2022 года это агентство находится под санкциями Европейского союза. Чтобы скрыть свою деятельность и доставить российские деньги в Эстонию, ЭПЦ МП пыталась создать различные схемы.
Например, митрополит Евгений, находясь в России, обратился к патриарху Кириллу с просьбой одобрить создание фонда в России, который будет собирать деньги для частной школы в Таллинне. 17 июня 2024 года в России зарегистрировали Благотворительный фонд святого Иоанна Шанхайского.
Директором фонда значится Дмитрий Ефременко, который живет в России, но в 2004-2011 годах был членом правления прихода, которым сейчас руководит духовник школы Андрес Мере.
Неудивительно, что школа Св. Иоанна Шанхайского чтит важные для России даты, включая 9 мая. 10 мая 2023 года директор школы Денис Поликарпов вместе с семьей участвовал в молебне у бронзового солдата на Военном кладбище, организованном ЭПЦ МП.
Одним из проводивших молебен среди других священнослужителей МПЭЦ был и протоиерей Андрей Мере. На молебне была и жена Мере Елена, которая в той же школе руководит кружком основ православной культуры.
Священнослужители ЭПЦ МП также участвовали в акции «Бессмертный полк», которую Кремль называет самым успешным проектом влияния за рубежом. Через нее Россия может распространять свои исторические нарративы.
Например, настоятель Никольской церкви на улице Вене в Таллинне протоиерей Олег Врона в 2020 году участвовал в веб-версии бессмертного полка на телеканале РПЦ «Спас».