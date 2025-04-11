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ФОТО В подвалах заметили зимующих летучих мышей

Перевод: Каролина Вертяева
Летучая мышь зимует в подвале в деревне Урумарья, муниципалитет Тори.
Летучая мышь зимует в подвале в деревне Урумарья, муниципалитет Тори. Фото: Airika Roosma

Уже третий год подряд Агентство окружающей среды призывает людей сообщать о летучих мышах, зимующих в подвалах домов.

По словам ведущего специалиста агентства Кристель Розе Бахманн, мнение о том, что летучие мыши зимуют исключительно в пещерах, не совсем верно, подходящие условия для них можно найти и в различных постройках.

«Из наших 12 видов летучих мышей семь могут искать себе место для зимовки в подвале, гараже или даже в сенном сарае, если там подходящая температура и достаточно щелей, чтобы спрятаться», - объясняет специалист.

В ходе добровольного мониторинга было зафиксировано 104 случая, из которых 24 оказались безрезультатными, подвал подходил для зимовки, но летучих мышей там не обнаружили.

Расположение зимующих летучих мышей по округам, число указывает на общее количество летучих мышей.
Расположение зимующих летучих мышей по округам, число указывает на общее количество летучих мышей. Фото: Keskkonnaagentuur

Самыми активными участниками оказались жители Сааремаа: там было зарегистрировано 40 наблюдений, и замечено 61 животное. В Пярнумаа было сделано два наблюдения, в ходе которых обнаружили трех крылатых обитательниц. По словам Бахманн, в подвале в деревне Урумарья (волость Тори) видели двух бурых ушанов, а в деревне Яамакюла (волость Саарде) - северную летучую мышь.

В волости Саарде, была замечена северная летучая мышь.
В волости Саарде, была замечена северная летучая мышь. Фото: Andrei Mohnja

Чаще всего наблюдали северную ночницу (Eptesicus nilssonii) - 43 случая, всего 106 особей. Далее шел бурый ушан (Plecotus auritus) - 30 наблюдений, 61 особь, и водяная ночница (Myotis daubentonii), замеченная три раза, всего пять особей. В трех случаях вид установить не удалось.

В целом в ходе добровольного наблюдения было зафиксировано 175 особей, столько же, сколько и в прошлом году. В двух местах на Сааремаа в одном только подвале обнаружили 14 зимующих мышей, а в Пыльвамаа - десять северных ночниц.

Добровольный мониторинг зимующих летучих мышей будет проводиться и в следующем сезоне. Повторные наблюдения в тех же подвалах в будущем помогут оценить тенденции численности и пригодность мест обитания. Новые зимовки также расширяют понимание распространения видов летучих мышей в Эстонии.

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