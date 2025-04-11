ФОТО В подвалах заметили зимующих летучих мышей

Уже третий год подряд Агентство окружающей среды призывает людей сообщать о летучих мышах, зимующих в подвалах домов.
По словам ведущего специалиста агентства Кристель Розе Бахманн, мнение о том, что летучие мыши зимуют исключительно в пещерах, не совсем верно, подходящие условия для них можно найти и в различных постройках.
«Из наших 12 видов летучих мышей семь могут искать себе место для зимовки в подвале, гараже или даже в сенном сарае, если там подходящая температура и достаточно щелей, чтобы спрятаться», - объясняет специалист.
В ходе добровольного мониторинга было зафиксировано 104 случая, из которых 24 оказались безрезультатными, подвал подходил для зимовки, но летучих мышей там не обнаружили.
Самыми активными участниками оказались жители Сааремаа: там было зарегистрировано 40 наблюдений, и замечено 61 животное. В Пярнумаа было сделано два наблюдения, в ходе которых обнаружили трех крылатых обитательниц. По словам Бахманн, в подвале в деревне Урумарья (волость Тори) видели двух бурых ушанов, а в деревне Яамакюла (волость Саарде) - северную летучую мышь.
Чаще всего наблюдали северную ночницу (Eptesicus nilssonii) - 43 случая, всего 106 особей. Далее шел бурый ушан (Plecotus auritus) - 30 наблюдений, 61 особь, и водяная ночница (Myotis daubentonii), замеченная три раза, всего пять особей. В трех случаях вид установить не удалось.
В целом в ходе добровольного наблюдения было зафиксировано 175 особей, столько же, сколько и в прошлом году. В двух местах на Сааремаа в одном только подвале обнаружили 14 зимующих мышей, а в Пыльвамаа - десять северных ночниц.
Добровольный мониторинг зимующих летучих мышей будет проводиться и в следующем сезоне. Повторные наблюдения в тех же подвалах в будущем помогут оценить тенденции численности и пригодность мест обитания. Новые зимовки также расширяют понимание распространения видов летучих мышей в Эстонии.