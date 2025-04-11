Кажется, на эту тему уже высказались все, кого она непосредственно затронула. Я не сразу решился взять слово, потому что есть вещи, подоплека которых для меня настолько очевидна, что и добавлять особо нечего. С интересом прочел опубликованные в Postimees размышления общественных активистов, к коим при желании можно отнести и мою скромную персону.

Речь идет о решении нашего парламента изменить одну из статей Конституции, которая допускала активное избирательное право для проживающих на территории Эстонской республики граждан третьих стран. Теперь этого права у них нет, президент скрепил данное решение собственной подписью, и оно вступило в законную силу.

Я намеренно не буду сейчас касаться темы изменений Закона о церквях и приходах, поскольку не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе и не понимаю, почему Эстония столько времени позволяла деятельность ЭПЦ МП, а теперь решила одним махом разрубить узел. Отдаю себе отчет в том, что активность народных избранников в обоих вопросах (чуть ранее и в вопросе ликвидации образования на русском языке) - это звенья одной цепи, у которой есть довольно простое объяснение: открылось окно возможностей, а количество желающих использовать эти возможности перешло в качество.

Благодарность центристам