Рийгикогу ограничил избирательные права граждан РФ на местных выборах, а также внес поправки в Закон о церквях, касающиеся местной русской православной церкви. Игорь Калакаускас видит в этом звенья одной цепи, у которой есть простое объяснение: открылось окно возможностей и число желающих использовать эти возможности перешло в качество.
Кажется, на эту тему уже высказались все, кого она непосредственно затронула. Я не сразу решился взять слово, потому что есть вещи, подоплека которых для меня настолько очевидна, что и добавлять особо нечего. С интересом прочел опубликованные в Postimees размышления общественных активистов, к коим при желании можно отнести и мою скромную персону.
Речь идет о решении нашего парламента изменить одну из статей Конституции, которая допускала активное избирательное право для проживающих на территории Эстонской республики граждан третьих стран. Теперь этого права у них нет, президент скрепил данное решение собственной подписью, и оно вступило в законную силу.
Я намеренно не буду сейчас касаться темы изменений Закона о церквях и приходах, поскольку не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе и не понимаю, почему Эстония столько времени позволяла деятельность ЭПЦ МП, а теперь решила одним махом разрубить узел. Отдаю себе отчет в том, что активность народных избранников в обоих вопросах (чуть ранее и в вопросе ликвидации образования на русском языке) - это звенья одной цепи, у которой есть довольно простое объяснение: открылось окно возможностей, а количество желающих использовать эти возможности перешло в качество.
Благодарность центристам
Перед моим взором до сих пор лица ликующих депутатов, аплодировавших собственному решению. Эти лица выражали такое искреннее удовлетворение, которое я давно не видел у народных избранников. Я далек от мысли восторгаться решением депутатов Центристской партии не присоединяться к этому ликованию, но я благодарен им за то, что они решили не марать себя этой трусливой конституционной поправкой - они оказались в подавляющем меньшинстве, и это еще вопрос, было ли это их политическим проигрышем.
И не могу не сказать о том, что мне в высшей степени неприятно было читать рассуждения тех представителей общественности, русских по происхождению, которые не только оправдывали изменения в Конституции, но даже находили их справедливыми и своевременными: сменивший партию депутат Рийгикогу, матерый радиожурналист, молодой активист и беглый российский оппозиционер нараспев поучали «неправильных» граждан правилам поведения в эстонском обществе, не забыв упрекнуть их в слабом патриотизме.
Я не знаю, чего больше в этой горячей поддержке - конформизма, желания примерить на себя патриотические одежды или примитивной ненависти к той группе соотечественников, которые по разным причинам не стали гражданами Эстонии. Замечу, как бы между прочим, что теперь Эстонская республика в вопросе выборов представителей местной власти, помимо своих граждан, доверяет лишь гражданам ЕС.
Оставлю без комментариев тот факт, что обладатели паспортов Исландии, Швейцарии или, например, Норвегии тоже попали под раздачу. Вроде сомневаться в их лояльности у нас оснований нет, но чего не сделаешь во имя укрепления безопасности родной страны! И, если быть до конца откровенным, то можно задаться вопросом, почему наше государство не нашло повода придраться к гражданам Венгрии и Словакии - наверное, в силу малочисленности последних.
Политический мейнстрим может измениться
Как мне показалось, к отдельным голосам известных эстоноземельцев, включая президента, прислушиваться не стали в порыве эйфории и в угоду мейнстриму. Собственно, мейнстрим может круто измениться в самое ближайшее время в силу непредсказуемости нового курса администрации США, которая приготовила для своих европейских союзников сразу несколько порций ледяного душа. Не откажу себе в удовольствии сделать прогнозы, как теперь будет выстроена наша внешнеполитическая линия и как причудливо ей придется колебаться.
Я уже восхищаюсь теми фразеологическими оборотами, которые используют отдельные эстонские политики и государственные чиновники при комментировании новостей из Белого дома - они умудряются высказать свое разочарование отдельными заявлениями Дональда Трампа в столь мягкой форме, что это достойно войти в золотой фонд примеров дипломатического языка.
Но о деликатности многие представители эстонской элиты забывают сразу, как только выпадает возможность указать русскоязычным жителям страны их общественное место. Им припоминают все, ведя отсчет с 1939 года. Не знаю, как много потомков тех русских переселенцев, что оказались в Эстонии в петровские времена, но не удивлюсь что им тоже в скором времени чутко реагирующие представители коренного населения предъявят счет за надругательство и национальное унижение. Список претензий можно составить внушительный, сомнений у меня нет.
Каких результатов ожидают те, кто с помощью правовых актов пытается сейчас восстановить справедливость и выставить надежный заслон тем, кого по умолчанию подозревают в нелояльности? Видимо, ажиотажного спроса на сдачу языковых экзаменов и на знание Конституции. Здесь не грех и пригрозить, выставить временные рамки, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в решительности эстонского государства.
В целом, мне неплохо известны настроения, которые сейчас царят среди русскоязычных жителей страны. Подаваемые нам со всех сторон сигналы считываются вполне определенно. Не хочу вспоминать вышедший из употребления термин «интеграция», поскольку на смену ему пришел другой - «ассимиляция» с приставкой «ускоренная». От всей души желаю апологетам этого процесса не надорваться в благородном желании укрепить конституционный строй. Потомки, несомненно, оценят чистоту помыслов, если только закон бумеранга не сработает в обратную сторону. А предсказать последнее на сегодняшний день невозможно.