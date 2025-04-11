В связи с учениями будет временно приостановлена работа Нарвского погранпункта

С 28 апреля по 2 мая в Ида- и Ляэне-Вирумаа пройдут масштабные учения государственных ведомств под названием KILP и Miljon miksi, направленные на отработку действий в условиях кризисной ситуации. В связи с этим будет временно закрыт Нарвский пограничный пункт, а также пункты обслуживания полиции и погранохраны в Йыхви, Раквере и Нарве.
В ходе давно запланированных учений KILP подразделения Идаской префектуры, Сил обороны и Кайтселийта будут отрабатывать сценарии миграционного кризиса с 28 апреля по 2 мая.
Учения Miljon miksi, в которых участвуют Кайтселийт и Спасательный департамент, пройдут 29–30 апреля и будут посвящены эвакуации населения. По сценарию, на границе Эстонии начинается волна нелегальной миграции, ситуация перерастает в кризис. Ранее этот сценарий отрабатывался только теоретически, теперь действия будут разыграны в реальных условиях.
По словам командующего Северо-восточным территориальным округом Кайтселийта подполковника Яануса Айнсалу, идея учений возникла несколько лет назад именно для того, чтобы отрабатывать задачи, вытекающие из оборонного плана Эстонии и концепции всеобщей национальной обороны. «Эти учения дают нам и нашим партнерам отличную возможность опробовать планируемые действия на практике, в полевых условиях», - отметил он.
Руководитель учений от Департамента полиции и погранохраны (PPA) Индрек Пюви подчеркнул, что в последние годы угроза миграционного давления возросла, и к таким ситуациям необходимо готовиться. «Хотя Эстония пока не сталкивалась с подобным давлением, как, например, Финляндия, Латвия, Литва или Польша, исключать такую возможность нельзя. Цель учений - совместно с Кайтселийтом и Силами обороны отработать реагирование на миграционный кризис и оборонную чрезвычайную ситуацию, чтобы в реальной обстановке мы знали, как действовать», - сказал Пюви.
По сценарию учений, ситуация дойдет до состояния, близкого к военному времени, в результате чего Нарвский пограничный пункт будет передан под контроль Кайтселийта. К операциям также подключится 1-я пехотная бригада Сил обороны, которая будет оказывать помощь полиции в условиях кризиса. Например, военнослужащие инженерного батальона займутся укреплением границы и строительством ограждений, также будут задействованы другие подразделения бригады.
В связи с учениями Нарвский пограничный пункт будет закрыт с 30 апреля по 2 мая, а клиентские службы PPA в Йыхви, Нарве и Раквере с 29 апреля по 1 мая.
«Мы закрываем пункт пропуска, чтобы отработать реалистичный сценарий, при котором из-за угрозы массовой нелегальной миграции приходится временно остановить работу пункта и направить его персонал на участки границы, где возможны попытки незаконного пересечения. Закрытие клиентских центров также поможет отработать действия в условиях повышенного уровня угрозы на объектах PPA», - пояснил Пюви.
С 30 апреля по 2 мая для пересечения границы можно будет использовать пункты Койдула и Лухамаа, которые работают круглосуточно и обслуживают как пешеходов, так и транспорт. Подать заявку на документы в этот период можно через онлайн-сервис PPA, а забрать в ближайшем магазине Selver.
Учения Miljon miksi, организованные Кайтселийтом и Спасательным департаментом, будут включать как штабные, так и полевые элементы. В них примут участие и местные самоуправления. По сценарию, 30 апреля будет проведена эвакуация гражданских лиц из Нарвы и Силламяэ в Йыхви и Раквере. В роли эвакуируемых выступят 200 срочников в гражданской одежде, реальные жители не будут задействованы и не пострадают от мероприятий.
Начальник кризисного бюро Идаского спасательного центра Индрек Пунг пояснил, что цель учений отработать вместе с Кайтселийтом процедуры эвакуации. В этом году особое внимание будет уделено работе пунктов сбора и транспорта, а также обмену информацией со штабом региона. «Нам помогают эвакуационные подразделения Кайтселийта, в том числе женская организация «Найскодукайтсе», а роль эвакуируемых исполняют срочники. Учения не повлияют на повседневную жизнь местных жителей», - добавил он.
PPA, Спасательный департамент, Кайтселийт и Силы обороны просят в дни учений следовать указаниям организаторов и учитывать, что движение по дорогам может быть более интенсивным, а доступ к отдельным объектам ограниченным.