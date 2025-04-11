В связи с учениями будет временно приостановлена работа Нарвского погранпункта

В связи с учениями Нарвский пограничный пункт будет закрыт с 30 апреля по 2 мая, а клиентские службы PPA в Йыхви, Нарве и Раквере с 29 апреля по 1 мая.

«Мы закрываем пункт пропуска, чтобы отработать реалистичный сценарий, при котором из-за угрозы массовой нелегальной миграции приходится временно остановить работу пункта и направить его персонал на участки границы, где возможны попытки незаконного пересечения. Закрытие клиентских центров также поможет отработать действия в условиях повышенного уровня угрозы на объектах PPA», - пояснил Пюви.

С 30 апреля по 2 мая для пересечения границы можно будет использовать пункты Койдула и Лухамаа, которые работают круглосуточно и обслуживают как пешеходов, так и транспорт. Подать заявку на документы в этот период можно через онлайн-сервис PPA, а забрать в ближайшем магазине Selver.

Учения Miljon miksi, организованные Кайтселийтом и Спасательным департаментом, будут включать как штабные, так и полевые элементы. В них примут участие и местные самоуправления. По сценарию, 30 апреля будет проведена эвакуация гражданских лиц из Нарвы и Силламяэ в Йыхви и Раквере. В роли эвакуируемых выступят 200 срочников в гражданской одежде, реальные жители не будут задействованы и не пострадают от мероприятий.

Начальник кризисного бюро Идаского спасательного центра Индрек Пунг пояснил, что цель учений отработать вместе с Кайтселийтом процедуры эвакуации. В этом году особое внимание будет уделено работе пунктов сбора и транспорта, а также обмену информацией со штабом региона. «Нам помогают эвакуационные подразделения Кайтселийта, в том числе женская организация «Найскодукайтсе», а роль эвакуируемых исполняют срочники. Учения не повлияют на повседневную жизнь местных жителей», - добавил он.