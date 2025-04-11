Трамп отступил, но торговая война только начинается. Семь уроков первой тарифной недели

Какие уроки мы извлекли из первого масштабного кризиса второго президентского срока Трампа?

1. Трамп непредсказуем. Это - первая из двух главных проблем

Еще в понедельник Трамп клялся, что не отступит и никакой паузы на три месяца в тарифной войне не будет. Уже в среду он отступил и взял паузу на три месяца.

Пока Трамп у власти, другие страны, бизнес и люди будут исходить из того, что президент США в любой момент способен взять мир на абордаж. Новая граница между стабильностью и хаосом пролегает в голове одного человека, и на этой неделе Трамп показал, с какой легкостью готов пересекать эту границу по несколько раз в неделю.

Такая неопределенность - тормоз мирового развития. Население и компании перестают тратить на потребление и инвестиции, экономика тормозит - падают доходы и уровень жизни. Все живут хуже, чем могли бы, будь ситуация стабильной и предсказуемой.

2. Вторая главная проблема - тарифы Трампа разрушительны для экономики, в том числе американской

Если до сих пор можно было спорить о пользе тарифов, то эта неделя положила спорам конец и доказала, что тарифы Трампа приносят только вред (как и предупреждали экономисты).