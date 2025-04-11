ГРАФИК Цены на топливо в странах Балтии разошлись в разные стороны

В Таллинне все виды топлива подешевели на 4,5 цента. В Риге цена бензина A-95 выросла на шесть центов, тогда как A-98 остался на уровне прошлой пятницы. Цена дизельного топлива поднялась на два цента. В Вильнюсе бензин подешевел на два цента, дизель на три цента за литр.

В пятницу бензин 95 miles в Таллинне стоил 1,594 евро за литр, что на два цента дешевле, чем в Риге, и на 6,5 цента дороже, чем в Вильнюсе. Цена 98 miles plus в Таллинне составляла 1,644 евро, что на три цента выше, чем в Риге, и на 1,6 цента выше, чем в Вильнюсе.

Литр дизельного топлива в Таллинне стоил 1,444 евро, что на 13 центов дешевле, чем в Риге, и на 10,5 цента меньше, чем в Вильнюсе.

По состоянию на 11 апреля, 13:19, цена барреля нефти марки Brent составляла 63,68 доллара.

Как писал Postimees, цена на нефть в среду упала до самого низкого уровня с весны 2021 года. Оптовая цена на автотопливо также вернулась на уровень четырехлетней давности, однако в Эстонии значительного снижения розничных цен пока не произошло.

Весной 2021 года дизель в Эстонии стоил около 1,20 евро за литр, а бензин A-95 - 1,39 евро. В среду, 9 апреля, несмотря на возвращение оптовых цен на прежний уровень, дизель стоил 1,47 евро, а бензин - 1,62 евро за литр.