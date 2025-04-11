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Певкур: 9 мая побуждает россиян усиливать наступательные действия

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: NICOLAS TUCAT

Учитывая продолжающуюся агрессию со стороны России, мы должны признать, что мир в Украине в ближайшем будущем остается недостижимым, - заявил министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу, выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Писториус стоял рядом со своими британским и украинским коллегами - Джоном Хили и Рустемом Умеровым. «Джон, мне кажется, мы сегодня утром хорошо поработали», - сказал он с одобрением, обратившись к своему британскому коллеге, и отметил, что это была первая встреча Контактной группы по обороне Украины так называемого формата Рамштайн, в которой ведущую роль играли представители Берлина и Лондона.

На прошлой неделе стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет, основатель коалиции Рамштайн и ее единоличный руководитель до этого года, не примет участия во встрече, но в итоге он все же присутствовал - по видеосвязи из Вашингтона.

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