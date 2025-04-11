Нарва впервые в истории Эстонии выиграла медаль на чемпионате Европы по шахматам

Май Нарва в пятницу выиграла бронзовую медаль на заканчивающемся Родосе в Греции чемпионате Европы в шахматам среди женщин - это первая для Эстонии добытая на титульных соревнованиях медаль во взрослом зачете.
В последнем раунде, который прошел в пятницу, Нарва сыграла в ничью с румынкой Ириной Булмагой и набрала на ЧЕ 8 пунктов из 11, тем самым выиграв бронзовую медаль. Чемпионкой Европы стала сербская шахматистка Теодора Иньяц (9,5 пункта). Серебряную медаль выиграла Булмага, которая также набрала 8 пунктов.
Бронзовая медаль гарантирует Май Нарва пропуск на предстоящий в июле в Батуми чемпионат мира по шахматам.