Нарва впервые в истории Эстонии выиграла медаль на чемпионате Европы по шахматам

В последнем раунде, который прошел в пятницу, Нарва сыграла в ничью с румынкой Ириной Булмагой и набрала на ЧЕ 8 пунктов из 11, тем самым выиграв бронзовую медаль. Чемпионкой Европы стала сербская шахматистка Теодора Иньяц (9,5 пункта). Серебряную медаль выиграла Булмага, которая также набрала 8 пунктов.