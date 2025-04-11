Страны еврозоны намерены противостоять США в торговой войне единым фронтом

По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, на рассмотрении находятся все возможные ответные меры со стороны Европейского союза, и на данном этапе ничего не исключается, передает «Актуальная камера».

Домбровскис отметил, что, по оценкам экономистов и Европейской комиссии, введение США 20-процентной пошлины приведет к снижению ВВП еврозоны на 0,2% в следующем году.

«Мы приветствуем 90-дневную приостановку взаимных 10-процентных пошлин. Это создает пространство для переговоров. Тем не менее, мы не должны забывать, что эти пошлины продолжают действовать почти для всех стран и наносят удар по мировой экономике», - сказал Домбровскис.