Страны еврозоны намерены противостоять США в торговой войне единым фронтом

Страны еврозоны намерены единым фронтом противостоять США, если переговоры по урегулированию торгового конфликта зайдут в тупик, заявил министр финансов Ирландии Паскаль Донохью, который занимает пост президента Еврогруппы, пишет Rus.ERR.
По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, на рассмотрении находятся все возможные ответные меры со стороны Европейского союза, и на данном этапе ничего не исключается, передает «Актуальная камера».
Домбровскис отметил, что, по оценкам экономистов и Европейской комиссии, введение США 20-процентной пошлины приведет к снижению ВВП еврозоны на 0,2% в следующем году.
«Мы приветствуем 90-дневную приостановку взаимных 10-процентных пошлин. Это создает пространство для переговоров. Тем не менее, мы не должны забывать, что эти пошлины продолжают действовать почти для всех стран и наносят удар по мировой экономике», - сказал Домбровскис.
«Поскольку мы ведем переговоры, я считаю разумным позволить Комиссии поработать с каждой страной-членом отдельно. Когда они представят возможный общий план действий для нас всех, мы должны будем найти способ, как объединиться в его поддержку», - отметил Донохью.