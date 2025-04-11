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«Будь мужчиной»: Россия вербует китайцев через социальные сети для участия в войне

Перевод: Валерия Ермакова
Взятый в плен гражданин Китая.
Взятый в плен гражданин Китая. Фото: Handout

Китайцев, сражающиеся за Россию в Украине, в основном привлекают через рекламные объявления в социальных сетях, которые обещают большие деньги. Примечательно, что Пекин, обычно строго контролирующий интернет, не спешит удалять эти объявления, сообщает «Радио Свободная Европа».

На популярной платформе Weibo размещена реклама, изображающая мужчин, которые бросают свою повседневную работу, чтобы присоединиться к российской армии и отправиться воевать в Украину. В видео с русскими субтитрами говорится: «Ты мужчина. Будь мужчиной».

По информации «Радио Свободная Европа», Россия предлагает китайцам бонус за вступление в армию от примерно 6000 до почти 19000 евро, а также ежемесячную зарплату около 2100 евро. Именно предложенные деньги, похоже, являются основной причиной, по которой китайцы готовы вступать в российскую армию. Указанное вознаграждение превышает средний месячный доход в большинстве регионов Китая, и из комментариев под рекламой видно, что зарплата является основным предметом интереса. Пользователи социальных сетей также задаются вопросами о необходимости знания русского языка.

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