«Будь мужчиной»: Россия вербует китайцев через социальные сети для участия в войне

Китайцев, сражающиеся за Россию в Украине, в основном привлекают через рекламные объявления в социальных сетях, которые обещают большие деньги. Примечательно, что Пекин, обычно строго контролирующий интернет, не спешит удалять эти объявления, сообщает «Радио Свободная Европа».
На популярной платформе Weibo размещена реклама, изображающая мужчин, которые бросают свою повседневную работу, чтобы присоединиться к российской армии и отправиться воевать в Украину. В видео с русскими субтитрами говорится: «Ты мужчина. Будь мужчиной».