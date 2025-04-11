«Будь мужчиной»: Россия вербует китайцев через социальные сети для участия в войне

На популярной платформе Weibo размещена реклама, изображающая мужчин, которые бросают свою повседневную работу, чтобы присоединиться к российской армии и отправиться воевать в Украину. В видео с русскими субтитрами говорится: «Ты мужчина. Будь мужчиной».

По информации «Радио Свободная Европа», Россия предлагает китайцам бонус за вступление в армию от примерно 6000 до почти 19000 евро, а также ежемесячную зарплату около 2100 евро. Именно предложенные деньги, похоже, являются основной причиной, по которой китайцы готовы вступать в российскую армию. Указанное вознаграждение превышает средний месячный доход в большинстве регионов Китая, и из комментариев под рекламой видно, что зарплата является основным предметом интереса. Пользователи социальных сетей также задаются вопросами о необходимости знания русского языка.