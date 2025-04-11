Строительство транспортной развязки приведет к ограничениям движения

С понедельника начнутся подготовительные работы для строительства, включая перенос автобусных остановок «Раудалу» на 200 метров в сторону центра Таллинна. Также будут изменены местоположения пешеходных переходов.

На первом этапе строительства пешеходное движение перенесут на западную сторону Вильяндиcкого шоссе, а на втором этапе - обратно на восточную сторону. С 21 апреля движение будет направлено на временные участки со стороны озера Раку. Непосредственно перед Ивановым днем движение перенаправят на новую часть построенной дороги, и начнется строительство на стороне озера Раку, при этом сохранится движение по одной полосе в каждом направлении.

В течение всего процесса строительства будет обеспечено движение по одной полосе в каждом направлении на Вильяндиcком шоссе за счет использования временных участков.

Департамент транспорта призывает всех участников дорожного движения быть внимательными в зоне строительства, следовать знакам и светофорам временной организации движения и планировать дополнительное время для поездки.