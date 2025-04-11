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Парламент Финляндии одобрил запрет на приобретение недвижимости россиянами

В Финляндии запретили покупку недвижимости для граждан РФ.
В Финляндии запретили покупку недвижимости для граждан РФ. Фото: unsplash.com

Парламент Финляндии одобрил предложение правительства о полном запрете на покупку недвижимости россиянами, сообщает Министерство обороны. Далее начнется этап реализации запрета, пишет yle.

Закон запрещает россиянам покупку недвижимости в Финляндии. Согласно ему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться лицу, чья страна гражданства ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

На фоне закона - обострившаяся ситуация с безопасностью. Министерство обороны ранее заявляло, что Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является одной из форм враждебного влияния.

Ранее сообщалось, что новый закон не затронет лиц с постоянным видом на жительство или людей с паспортами обеих стран - Финляндии и России.

«Лица с постоянным ВНЖ или гражданством и Финляндии, и России смогут продолжать владеть недвижимостью или приобретать жилье. Основное внимание уделяется тем, кто пытается приобрести недвижимость из-за пределов Финляндии», - заявил в феврале глава Минобороны Антти Хяккянен, комментируя новый закон.

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