Парламент Финляндии одобрил запрет на приобретение недвижимости россиянами

Парламент Финляндии одобрил предложение правительства о полном запрете на покупку недвижимости россиянами, сообщает Министерство обороны. Далее начнется этап реализации запрета, пишет yle.
Закон запрещает россиянам покупку недвижимости в Финляндии. Согласно ему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться лицу, чья страна гражданства ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.
На фоне закона - обострившаяся ситуация с безопасностью. Министерство обороны ранее заявляло, что Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является одной из форм враждебного влияния.
Ранее сообщалось, что новый закон не затронет лиц с постоянным видом на жительство или людей с паспортами обеих стран - Финляндии и России.
«Лица с постоянным ВНЖ или гражданством и Финляндии, и России смогут продолжать владеть недвижимостью или приобретать жилье. Основное внимание уделяется тем, кто пытается приобрести недвижимость из-за пределов Финляндии», - заявил в феврале глава Минобороны Антти Хяккянен, комментируя новый закон.