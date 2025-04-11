Парламент Финляндии одобрил запрет на приобретение недвижимости россиянами

Закон запрещает россиянам покупку недвижимости в Финляндии. Согласно ему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться лицу, чья страна гражданства ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

На фоне закона - обострившаяся ситуация с безопасностью. Министерство обороны ранее заявляло, что Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является одной из форм враждебного влияния.

Ранее сообщалось, что новый закон не затронет лиц с постоянным видом на жительство или людей с паспортами обеих стран - Финляндии и России.