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Энергетическое предприятие повысит цены на отопление

Отопление. Фото иллюстративное.
Отопление. Фото иллюстративное. Фото: unsplash.com

Энергетическое предприятие Gren повысит цену на тепло в Тарту почти на десять процентов, пишет Rus.ERR.

Новые тарифы начнут действовать через месяц, и жители города будут платить почти 80 евро за мегаватт-час, вместо нынешних 72 евро.

Основными причинами изменения цен в компании называют инвестиции в повышение надежности поставок и возросшие эксплуатационные расходы, включая установку электрогенераторов и создание возможности использования жидкого топлива на случай кризиса с газом.

При этом, несмотря на повышение, цена на тепло в Тарту остается на 33% ниже среднего по Эстонии.

В 2023 году прибыль компании Gren Tartu составила более 22,5 миллионов евро, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR. 

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