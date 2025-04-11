Энергетическое предприятие повысит цены на отопление

Энергетическое предприятие Gren повысит цену на тепло в Тарту почти на десять процентов, пишет Rus.ERR.
Новые тарифы начнут действовать через месяц, и жители города будут платить почти 80 евро за мегаватт-час, вместо нынешних 72 евро.
Основными причинами изменения цен в компании называют инвестиции в повышение надежности поставок и возросшие эксплуатационные расходы, включая установку электрогенераторов и создание возможности использования жидкого топлива на случай кризиса с газом.
При этом, несмотря на повышение, цена на тепло в Тарту остается на 33% ниже среднего по Эстонии.
В 2023 году прибыль компании Gren Tartu составила более 22,5 миллионов евро, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.