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Ветер нарушил движение транспорта как на суше, так и на море

Паром Piret сейчас находится на ремонте, его заменяет паром Regula.
Паром Piret сейчас находится на ремонте, его заменяет паром Regula. Фото: Tairo Lutter

Непостоянные весенние погодные условия на этой неделе привели к образованию гололедицы на дорогах и временному прекращению движения паромов.

Снегопад и гололедица вызвали несколько дорожно-транспортных происшествий в различных частях Эстонии. По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), по меньшей мере 13 человек получили травмы в этих происшествиях. В двух случаях причина аварии - влажные или скользкие дороги, а в одном - на автомобиле стояли летние шины, в то время как дороги были покрыты снежной кашей.

В четверг в Тарту водитель потерял контроль над автомобилем на скользкой дороге и врезался в столб. «К счастью, в этом происшествии никто не пострадал», - сообщил руководитель отдела дорожного движения полиции Тарту Сандер Кулламаа. Он отметил, что некоторые водители уже поменяли шин на летние, но в таких условиях следует избегать поездок. Использование шипованных шин разрешено до 30 апреля, если это требуют дорожные и погодные условия.

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