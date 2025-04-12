Ветер нарушил движение транспорта как на суше, так и на море

Снегопад и гололедица вызвали несколько дорожно-транспортных происшествий в различных частях Эстонии. По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), по меньшей мере 13 человек получили травмы в этих происшествиях. В двух случаях причина аварии - влажные или скользкие дороги, а в одном - на автомобиле стояли летние шины, в то время как дороги были покрыты снежной кашей.