Кая Каллас встретилась с министром обороны Украины

Каллас и Умеров обсудили результаты встреч коалиции доброй воли и контактной группы по обороне Украины, известной как формат «Рамштайн». Министр обороны Украины отметил, что оба формата демонстрируют свою эффективность и являются важными платформами для координации международной военной помощи.

«Особое внимание было уделено вопросам финансирования совместных оборонных проектов. Украина готовит предложения по созданию совместного производства с государствами Европейского союза. Приоритет отдается проектам в области научных исследований и разработок, что должно обеспечить технологическое преимущество и укрепить обороноспособность Украины», - говорится в заявлении Министерства обороны Украины.