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Кая Каллас встретилась с министром обороны Украины

Кая Каллас в Брюсселе.
Кая Каллас в Брюсселе. Фото: YVES HERMAN/REUTERS

Вчера в Брюсселе глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас встретилась с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения совместных оборонных проектов и координации международной помощи Киеву, сообщило Министерство обороны Украины в своем канале Telegram.

Каллас и Умеров обсудили результаты встреч коалиции доброй воли и контактной группы по обороне Украины, известной как формат «Рамштайн». Министр обороны Украины отметил, что оба формата демонстрируют свою эффективность и являются важными платформами для координации международной военной помощи.

«Особое внимание было уделено вопросам финансирования совместных оборонных проектов. Украина готовит предложения по созданию совместного производства с государствами Европейского союза. Приоритет отдается проектам в области научных исследований и разработок, что должно обеспечить технологическое преимущество и укрепить обороноспособность Украины», - говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

В контексте ежедневного террора со стороны России, атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных жителей Умеров подчеркнул важность решительной позиции партнеров Украины. По его словам, Каллас четко понимает, что мир должен быть справедливым, устойчивым и безопасным, и что Европейский союз играет важную роль в достижении этой цели.

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