Вчера в Брюсселе глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас встретилась с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения совместных оборонных проектов и координации международной помощи Киеву, сообщило Министерство обороны Украины в своем канале Telegram.
Каллас и Умеров обсудили результаты встреч коалиции доброй воли и контактной группы по обороне Украины, известной как формат «Рамштайн». Министр обороны Украины отметил, что оба формата демонстрируют свою эффективность и являются важными платформами для координации международной военной помощи.
«Особое внимание было уделено вопросам финансирования совместных оборонных проектов. Украина готовит предложения по созданию совместного производства с государствами Европейского союза. Приоритет отдается проектам в области научных исследований и разработок, что должно обеспечить технологическое преимущество и укрепить обороноспособность Украины», - говорится в заявлении Министерства обороны Украины.
В контексте ежедневного террора со стороны России, атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных жителей Умеров подчеркнул важность решительной позиции партнеров Украины. По его словам, Каллас четко понимает, что мир должен быть справедливым, устойчивым и безопасным, и что Европейский союз играет важную роль в достижении этой цели.