Третья встреча Путина с Уиткоффом. В этот раз посланник Трампа прилетел в Санкт-Петербург

«Еще один шаг»

Дмитриев и Уиткофф Фото: Reuters

Перед встречей пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что прорывов от нее ожидать не стоит.

По его словам, на переговорах обсуждались вопросы урегулирования в Украине и возможная встреча лидеров России и США.

Во время переговоров Путина и Уиткоффа Песков не исключил, что по итогам встречи возможен телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом.

До сих пор публично было объявлено о двух телефонных разговорах Путина и Трампа после того, как президент США занял свой пост.

Российско-американские переговоры без участия президентов дважды - в феврале и марте - проходили в Саудовской Аравии. Кроме того, в Стамбуле проходили консультации об улучшении дипломатических отношений Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала на брифинге в пятницу, что встреча Уиткоффа с Путиным - это «еще один шаг в переговорном процессе» для завершения войны в Украине.

Трамп регулярно обращается к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием сесть за стол переговоров. Путин отказался от предложения о безоговорочном прекращении огня, однако во втором телефонном разговоре поддержал идею Трампа о приостановке воздушных ударов по энергообъектам в Украине и России.