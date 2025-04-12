ЛИЦО НЕДЕЛИ Упорный противник Московского патриархата

Если кого-то и можно поздравить с этим результатом, так это Юку-Калле Райда. Хотя формальное оформление состоялось благодаря бывшему министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу (Социал-демократическая партия), однако из всех эстонских политиков именно Райд наиболее длительное время поднимал эту тему.

Политическая карьера Райда была весьма нестабильной. Он несколько раз избирался в Рийгикогу, а затем снова не избирался, баллотировался от партий Res Publica, «зеленых», «Отечества», Свободной партии и «Ээсти 200». Постоянством он особо не отличался, за исключением темы Московского патриархата. На протяжении многих лет он писал, выступал, делился мнением и говорил. В какой бы партии Райд ни баллотировался, борьба против Московского патриархата оставалась его делом. Он всегда занимался этим, и в конце концов был достигнут результат.