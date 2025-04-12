Эстония выпала из первой тройки стран ЕС по числу украинских беженцев в расчете на население

По состоянию на 28 февраля 2025 года свыше 4,3 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, получили временную защиту в одном из государств Евросоюза, пишет Rus.ERR.
За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло на 21 015 человек, свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза Eurostat.
Основными странами ЕС, которые предоставили украинским беженцам временную защиту, остаются Германия, Польша и Чехия.
На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по положению на конец февраля находилась Чехия (36,5 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Польша (27,2) и Латвия (26,16). Долгое время занимавшая третье место Эстония в феврале с показателем 26,11 откатилась на четвертую строчку.