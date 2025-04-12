Эстония выпала из первой тройки стран ЕС по числу украинских беженцев в расчете на население

На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по положению на конец февраля находилась Чехия (36,5 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Польша (27,2) и Латвия (26,16). Долгое время занимавшая третье место Эстония в феврале с показателем 26,11 откатилась на четвертую строчку.