В приморском городе Эстонии появятся новый порт и мощная инфраструктура

Полуостров Мариенхольм сегодня. Фото: Scandium Kinnisvara

«Если все пойдет хорошо, мы хотели бы соорудить к этому лету как минимум четыре - пять мест для швартовки, а в идеале и все 10», - сказал Сийлатс. Цель заключается в том, чтобы во время регаты Muhu Väin часть яхт могли останавливаться в Мариенхольме, который имеет преимущество в виде более глубокого фарватера по сравнению с существующими гаванями Хаапсалу, что позволяет заходить сюда судам с большей осадкой», - добавил Виктор Сийлатс.

«Возможно мы сможем организовать очистку водных путей вместе с дайверами-любителями, как мы когда-то делали для Grand Holm Marina. Если я буду в это время в Эстонии, то с удовольствием сам приму в этом участие», - сказал Сийлатс.

Мыс Мариенхольм. Фото: Scandium Kinnisvara

В первом сезоне рассматривается возможность установки временных плавучих причалов, а также размещения мобильных пляжных баров и модульных саун для любителей насладиться закатом.

Как и в других гаванях, которыми управляет Сийлатс, в Мариенхольме вскоре может появиться и киоск самообслуживания. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о перемещении добровольной спасательной команды на оконечность полуострова, чтобы сократить путь и время прибытия.

По словам Сийлатса, управление небольшими гаванями обычно не очень выгодно, поэтому он рассматривает возможность совместного управления всеми тремя гаванями Хаапсалу - Мариенхольм, Grand Holm Marina и Вескивийги, чтобы добиться большей эффективности и удобства использования.

Крупнейшая инвестиция региона

Район Мариенхольм в целом быстро развивается и становится одним из самых заметных в Хаапсалу. Полуостров имеет почти два километра км береговой линии, и в будущем здесь появятся новый яхтенный порт, спа-отель, общественная парковая зона у водонапорной башни и ресторан премиум-класса в старом здании амбара.

Визуализация проекта. Фото: Scandium Kinnisvara