В приморском городе Эстонии появятся новый порт и мощная инфраструктура

Портовая недвижимость на оконечности полуострова Мариенхольм в Хаапсалу и прилегающее к ней историческое здание амбара были недавно приобретены известным предпринимателем Виктором Сийлатсом, который также владеет яхтенными портами Grand Holm Marina и Вескивийги.
Продавец недвижимости Scandium Kinnisvara строит на полуострове Мариенхольм уникальную приморскую жилую среду, где каждая квартира будет иметь вид на море. Из 50 квартир первого этапа строительства 28 уже проданы.
«Виктор Сийлатс стал наилучшим покупателем для этих объектов: он обладает глубокими знаниями в морском секторе и способен обеспечить правильное развитие этого района. Мыс Мариенхольм - историческое место, и мы с нетерпением ждем скорейшего завершения строительных работ и его возрождения», - сказал Майдо Люйсте, учредитель и генеральный директор Scandium Kinnisvara.
Порт Мариенхольм
Порт Мариенхольм будет сооружен на месте исторической гавани, где в XIX веке швартовались самые большие суда, включая те, на которых прибывали российский император Александр II и члены царской семьи.
Сегодняшняя территория порта - это обладающая одним из самых больших потенциалов портовая зона в Хаапсалу, где существующее право на строительство позволяет возвести портовое здание площадью до 1400 м², включая 700 м² площади под двухэтажным строением непосредственно у воды, на причале.
Рядом с гаванью находится историческое здание амбара, построенное в 1862 году, где предусмотрено четыре этажа с объемом строительства 1064 м². В здании амбара планируется открыть ресторан премиум-класса с 360-градусным обзором, который станет центром притяжения для местных и иностранных туристов.
Первые работы в порту начнутся совсем скоро
Существующие постоянные причалы будут отремонтированы, портовый амбар и территория вокруг него будут приведены в порядок, начнется обследование и акватории порта и ее приведение в соответствии с требованиями закона, а также будет получено разрешение на восстановление ушедшего под воду причала.
«Если все пойдет хорошо, мы хотели бы соорудить к этому лету как минимум четыре - пять мест для швартовки, а в идеале и все 10», - сказал Сийлатс. Цель заключается в том, чтобы во время регаты Muhu Väin часть яхт могли останавливаться в Мариенхольме, который имеет преимущество в виде более глубокого фарватера по сравнению с существующими гаванями Хаапсалу, что позволяет заходить сюда судам с большей осадкой», - добавил Виктор Сийлатс.
«Возможно мы сможем организовать очистку водных путей вместе с дайверами-любителями, как мы когда-то делали для Grand Holm Marina. Если я буду в это время в Эстонии, то с удовольствием сам приму в этом участие», - сказал Сийлатс.
В первом сезоне рассматривается возможность установки временных плавучих причалов, а также размещения мобильных пляжных баров и модульных саун для любителей насладиться закатом.
Как и в других гаванях, которыми управляет Сийлатс, в Мариенхольме вскоре может появиться и киоск самообслуживания. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о перемещении добровольной спасательной команды на оконечность полуострова, чтобы сократить путь и время прибытия.
По словам Сийлатса, управление небольшими гаванями обычно не очень выгодно, поэтому он рассматривает возможность совместного управления всеми тремя гаванями Хаапсалу - Мариенхольм, Grand Holm Marina и Вескивийги, чтобы добиться большей эффективности и удобства использования.
Крупнейшая инвестиция региона
Район Мариенхольм в целом быстро развивается и становится одним из самых заметных в Хаапсалу. Полуостров имеет почти два километра км береговой линии, и в будущем здесь появятся новый яхтенный порт, спа-отель, общественная парковая зона у водонапорной башни и ресторан премиум-класса в старом здании амбара.
Участниками крупнейшей за последнее время инвестиции в Хаапсалу стали Scandium Kinnisvara, архитекторы студии 3+1, студия дизайна интерьеров KAMP и ландшафтные архитекторы Tajuruum по проекту, разработанному агентством What If.