Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала встречу специального представителя президента США Стива Уиткоффа с президентом России как шаг в процессе переговоров по мирному соглашению, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс
После встречи пресс-служба президента России сообщила, что на встрече обсуждали «вопросы регулирования украинского конфликта». Таким образом, представители США стали намного осторожнее в своих заявлениях.
Агентство Reuters опубликовало новость на основе, как считается, инсайдерской информации: в руководстве США обсуждали возможность передачи части украинских территорий России в обмен на более быстрое заключение мирного соглашения. Газета Times опубликовала мнение Кита Келлога, который предположил, что Украина в будущем может быть разделена, как Берлин после Второй мировой войны. Позже Келлогг уточнил, что его неправильно процитировали, и он имел в виду не раздел Украины, а определение зон ответственности миротворческих сил.
Совершенно очевидно, что разместить войска «коалиции желающих» на территории Украины в данный момент может предложить только США. Пока неизвестно, обсуждалась ли эта тема на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге, однако Россия требует переговоров о завершении войны перед тем, как согласиться на перемирие. Великобритания заявила о готовности разместить свои войска в Украине не менее чем на пять лет.
Россия повторяет, что такое решение ее не устраивает, но ее риторика стала менее жесткой. Несмотря на некоторые сомнения в действиях американских переговорщиков, нет никаких оснований полагать, что США готовы признать оккупированные территории Украины частью России. Относительное молчание в медиа после последнего раунда переговоров указывает на изменения в тактике переговоров США.
Тем временем в Вашингтоне проходят переговоры между США и Украиной по соглашению о природных ресурсах. Все указывает на то, что США продолжают использовать этот процесс как средство давления на Украину, и прогресс в заключении соглашений пока не достигнут. Президент Дональд Трамп стремится представить себя не как сторонника Украины, а скорее как посредника между Россией и Украиной.
На встрече министров обороны в формате «Рамштайн» было объявлено о выделении 21 миллиарда долларов военной помощи Украине. Это частично повторяет предыдущие заявления. Если обещанная помощь будет предоставлена в этом году, украинская армия сможет сопротивляться российской армии на текущем уровне до конца года.
Качество вооружения, передаваемого Украине, постепенно улучшилось, а возможности украинской оборонной промышленности растут еще быстрее. При этом доля критически важной военной техники, поставляемой США, постепенно снижается, хотя их помощь остается ключевой для поддержания военного потенциала Украины.
Вчера Германия объявила о значительном вкладе в усиление украинской системы противовоздушной обороны. В рамках поддержки Украине будут предоставлены дополнительные системы IRIS-T вместе с 300 зенитными ракетами и 30 ракетами для комплексов Patriot. Однако этой помощи явно недостаточно. Многие украинские представители подчеркнули необходимость большего количества систем Patriot, так как только они способны эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.
По сообщениям из Украины, страна активно ищет аналогичные системы ПВО по всему миру и одновременно работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. В том, что украинские инженеры способны разработать такую систему, сомнений нет, однако наладить ее массовое производство станет серьезным вызовом.
Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Россия должна ясно осознать готовность Украины продолжать военное сопротивление. Ключевым фактором сдерживания России стало то, что поддержка украинской армии приобрела стабильный характер, обеспечивая ее развитие в долгосрочной перспективе. Кроме того, прежние неопределенные заявления доноров, касающиеся предотвращения эскалации, уступили место более решительным действиям.
Сегодня ночью российская армия атаковала иранскими дронами Одессу, Харьков и Киев. Из обоих городов поступили сообщения о пожарах. Российские источники также заявили о полете украинских дронов в нескольких местах России, но сообщений о попаданиях пока нет. Активность российских атак не изменилась по сравнению с предыдущими днями.
На Курском/Сумском/Белгородском направлении продолжаются атаки российской армии, хотя их интенсивность начала колебаться в течение дней. Украинские источники продолжают сообщать, что российское командование планирует более крупное наступление в этом направлении. Пока что ничего серьезного российским подразделениям совершить не удалось. На этом направлении очень активна российская тактическая авиация и артиллерия.
На харьковском направлении вчера продолжались менее интенсивные позиционные бои. На направлении Купянска и Лимана и Северска вчера несколько возросло число атак, инициированных российской армией, но это не принесло значительных изменений.
В районе Бахмута продолжаются позиционные бои в районе города Часов Яр. В городе Торецке продолжаются интенсивные бои, но вчера они ограничились передвижениями в «серой зоне».
Активное наступление российской армии продолжилось на Покровском направлении. На линии фронта вчера не произошло крупных изменений. Активность российской армии на юго-западе от Донецка оставалась низкой.
На южном фронте российская армия пыталась предпринять менее масштабные атаки в направлении населенных пунктов Гуляйполе и Орехов. Необычайно активно россияне стремились улучшить свои позиции в районе островов на Днепре. В целом, в регионе не произошло значительных изменений на линии фронта.
В последние месяцы в российских социальных сетях участились видеоролики, показывающие, как структуры внутренней безопасности страны проводят облавы на ночные клубы и спортивные залы и депортируют обнаруженных мужчин в пункты набора в армию. Это не было бы необходимо, если бы набор контрактников покрывал боевые потери армии.