Тем временем в Вашингтоне проходят переговоры между США и Украиной по соглашению о природных ресурсах. Все указывает на то, что США продолжают использовать этот процесс как средство давления на Украину, и прогресс в заключении соглашений пока не достигнут. Президент Дональд Трамп стремится представить себя не как сторонника Украины, а скорее как посредника между Россией и Украиной.

На встрече министров обороны в формате «Рамштайн» было объявлено о выделении 21 миллиарда долларов военной помощи Украине. Это частично повторяет предыдущие заявления. Если обещанная помощь будет предоставлена в этом году, украинская армия сможет сопротивляться российской армии на текущем уровне до конца года.

Качество вооружения, передаваемого Украине, постепенно улучшилось, а возможности украинской оборонной промышленности растут еще быстрее. При этом доля критически важной военной техники, поставляемой США, постепенно снижается, хотя их помощь остается ключевой для поддержания военного потенциала Украины.

Вчера Германия объявила о значительном вкладе в усиление украинской системы противовоздушной обороны. В рамках поддержки Украине будут предоставлены дополнительные системы IRIS-T вместе с 300 зенитными ракетами и 30 ракетами для комплексов Patriot. Однако этой помощи явно недостаточно. Многие украинские представители подчеркнули необходимость большего количества систем Patriot, так как только они способны эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.